WhatsApp se na Macu dočkal po letech oblíbené funkce z iPhonů

Aplikace WhatsApp začíná uvolňovat aktualizaci, která přináší uživatelům Macu možnost měnit barvy chatů (podobně jako na iPhonu). Celkem je k dispozici 38 barevných variant, což znamená, že desktopová verze aplikace nyní dosahuje stejné úrovně přizpůsobení jako ta mobilní. Podle webu WABetaInfo mohou uživatelé vybírat z 22 přednastavených motivů nebo si zvolit vlastní barvy a úroveň jasu. Nové možnosti najdete v nabídce Nastavení > Chaty, kde lze zkontrolovat, zda je funkce již aktivní. WhatsApp ji totiž uvolňuje postupně, a to v průběhu několika příštích týdnů.
WABetaInfo dodává, že motivy se automaticky přizpůsobují zvolenému stylu, aby barvy bublin a pozadí působily vizuálně jednotně. Kromě toho si uživatelé mohou nahrát vlastní tapetu, použít zvolený motiv globálně pro všechny chaty, nebo naopak nastavit jiný vzhled pro každou konverzaci zvlášť. Kombinovat lze také jednobarevná pozadí s jemnými designovými prvky, což rozšiřuje možnosti personalizace. Zajímavé je, že barevná schémata se mezi zařízeními nesynchronizují. To znamená, že si například můžete nastavit jiný motiv pro konkrétní chat na Macu a odlišný motiv pro ten samý chat na iPhonu. Nová funkce tak přináší větší vizuální kontrolu a sjednocuje uživatelský zážitek mezi platformami. Pro WhatsApp jde o další krok směrem k plnohodnotné a flexibilní desktopové aplikaci. Používáte na Macu WhatsApp?
