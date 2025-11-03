WhatsApp vám nově zálohy zašifruje přes Face ID a Touch ID

WhatsApp výrazně zjednoduší způsob, jakým si uživatelé chrání své chaty. Populární komunikační platforma totiž oznámila, že nově zavádí zálohy šifrované pomocí passkey, tedy prostřednictvím Face ID nebo Touch ID. Díky tomu už nebude nutné složitě ukládat nebo opisovat 64místný obnovovací klíč a přístup k záloze se nově ověří biometricky, přímo přes zařízení.
Funkce navazuje na systém end-to-end šifrovaných záloh z roku 2021, který chránil obsah chatů před neoprávněným přístupem. Nově však WhatsApp využívá tzv. passkey architekturu, což znamená, že soukromý kryptografický klíč nikdy neopustí vaše zařízení. Veškeré ověření probíhá přes zabezpečený hardware iPhonu nebo telefonu s Androidem, takže obnova dat je nejen bezpečnější, ale i mnohem pohodlnější.
Aktualizace se bude zavádět globálně během několika týdnů. Jakmile bude dostupná, najdete ji v aplikaci pod Nastavení – Chaty – Záloha chatů – End-to-end šifrovaná záloha. Samotné zálohy se přitom nadále ukládají do iCloudu (v případě iOS) nebo Google Drivu (u Androidu). Meta tak pokračuje ve své strategii přechodu na passkey autentizaci napříč službami – první krok udělala už v roce 2023, kdy WhatsApp umožnil přihlášení přes Face ID a Touch ID. Nové šifrované zálohy jsou logickým dalším krokem k tomu, aby uživatelé mohli komunikovat naprosto bezpečně a bez složitých hesel.