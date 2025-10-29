WhatsApp dostane skvělé vylepšení, které vám ušetří místo v telefonu!

Meta pracuje na nové funkci, která uživatelům umožní spravovat úložiště jednotlivých konverzací přímo z informační stránky chatu. Tato novinka má pomoci především těm, kteří mají v telefonu málo volného místa. Podle zjištění portálu WABetaInfo přidala poslední beta verze WhatsAppu pro TestFlight do stránky s informacemi o chatu novou možnost „Spravovat úložiště“ (Manage Storage). Uživatelé zde uvidí, kolik prostoru konkrétní konverzace zabírá, a také mohou procházet přehlednou galerii mediálních souborů (obrázků, videí, dokumentů či jiných příloh).
Novinka funguje podobně jako dosavadní nástroj v nabídce Nastavení > Úložiště a data > Správa úložiště, avšak s jedním zásadním rozdílem. Místo souhrnného přehledu všech konverzací nabídne detailní kontrolu nad jednotlivými chaty. Díky tomu bude možné rychle zjistit, které konkrétní soubory v určité konverzaci zabírají nejvíce místa, a podle potřeby je odstranit. WhatsApp sice už nyní obsahuje sekci „Média, odkazy a dokumenty“ v rámci každého chatu, ta ale nezobrazuje velikost jednotlivých souborů. Nový nástroj tak přinese přehlednější správu a ušetří uživatelům čas, který by jinak museli trávit manuálním procházením celé historie. Zatím není známo, kdy bude funkce zpřístupněna všem uživatelům, ale vzhledem k tomu, že se již testuje v betaverzi, lze očekávat její brzké nasazení do stabilní verze aplikace.