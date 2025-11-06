Zavřít reklamu

Revoluce pro tvůrce obsahu? iOS 26.2 odhalil přípravy nového Apple Creator Studia!

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple opět neudržel své plány na budoucí novinky takříkajíc pod pokličkou. V kódu první betaverze systému iOS 26.2 se totiž objevilo označení „Apple Creator Studio“, které zatím nikdo oficiálně nevysvětlil, ale vzhledem k tomu, že by se měl točit kolem softwaru a Apple má ve svém portfoliu řadu aplikací pro kreativce, pravděpodobně půjde o něco z tohoto soudku. 

Zmínka o „Creator Studiu“ přichází jen pár dní po jiném úniku, který odhalil čtyři nové App Store ID patřící iPadOS verzím známých profesionálních aplikací Pixelmator Pro, MainStage, Motion a Compressor. Všechny tyto programy jsou úzce propojené se světem videa, hudby a grafiky, tedy přesně s oblastmi, kde Apple v posledních letech razí strategii „Pro Tools for Everyone“.

Zatím není jasné, co přesně se za názvem „Apple Creator Studio“ skrývá. Mohlo by jít o nový balíček profesionálních nástrojů pro Mac a iPad, podobně jako u předplatného Apple One, jen tentokrát zaměřený čistě na tvůrce obsahu. Uživatelé by tak mohli získat přístup k aplikacím Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Pixelmator Pro a dalším za zvýhodněnou cenu v rámci jednoho sjednoceného plánu.

Nelze ale vyloučit ani druhou možnost a to konkrétně, že Apple vyvíjí zcela novou aplikaci nebo platformu pro správu kreativních projektů, která by mohla propojit data, knihovny a rozpracované soubory napříč zařízeními. Takový krok by dokonale zapadal do současné vize Applu, který se s příchodem čipů M-série snaží sjednotit ekosystém Maců a iPadů víc než kdy dřív. Navíc svým způsobem něco podobného udělal i na poli her vytvořením aplikace Hry. Realitu ale samozřejmě ukáže až čas. 

Zdroj
Diskuze

