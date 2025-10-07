iPadOS 26.1 vrací na iPady oblíbenou funkci!

Společnost Apple spolu s příchodem druhé betaverze operačního systému iPadOS 26.1 částečně ustupuje ze svého původního směru v oblasti multitaskingu. Znovu totiž zavádí funkci Slide Over, která byla v iPadOS 26 odstraněna ve prospěch nového systému oken. Uživatelům iPadu ale tento způsob práce chyběl – a Apple na jejich přání zareagoval.
Klasika v novém hávu
Původní Slide Over umožňoval mít otevřenou jednu aplikaci „nad“ jinou, například při psaní e-mailu sledovat zprávy nebo kalendář. Nová verze v iPadOS 26.1 přitom funguje v souladu s moderním rozhraním s více okny, což Apple představil již v předchozí verzi systému. Uživatel tak může mít na obrazovce více oken současně a přesto rychle zobrazit další aplikaci ve zjednodušeném plovoucím okně. Slide Over se tak stává ideálním doplňkem pro ty, kteří chtějí zachovat přehled, aniž by přepínali mezi aplikacemi nebo okny.
Vylepšené ovládání a nové možnosti
V iPadOS 26.1 lze měnit velikost Slide Over okna, což je zcela nová funkce. Dříve bylo jeho rozměry možné používat jen v předem definované podobě. I když zatím systém podporuje pouze jednu aplikaci v režimu Slide Over, je návrat této funkce vítaným kompromisem mezi jednoduchostí a flexibilitou. Pro mnoho uživatelů, kteří si multitasking na iPadu oblíbili právě díky Slide Over, půjde o velmi příjemné vylepšení. Apple tak zjevně hledá rovnováhu mezi novým okenním systémem a osvědčenými prvky, díky kterým byla práce s iPadem intuitivní a rychlá.
Fotogalerie
Pro uživatele, kteří svůj iPad využívají nejen pro konzumaci obsahu, ale i pro skutečnou práci, jde o návrat vítané funkce, která zefektivní každodenní používání. Zdá se, že iPadOS 26.1 bude verzí, která z multitaskingu udělá konečně to, čím měl být od začátku – intuitivní, rychlý a přirozený.