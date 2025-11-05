Je to tu! Apple spustí v EU již za pár týdnů Live Translation pro AirPods!

Apple konečně přináší jednu z nejzajímavějších funkcí, kterou letos ukázal po boku Apple Intelligence, i uživatelům v Evropské unii. Již příští měsíc se totiž majitelé novějších verzí těchto sluchátek dočkají funkce Live Translation nebo chcete-li v češtině Okamžitý překlad, díky níž se budou moci domluvit prakticky s kýmkoliv i pokud zrovna nesdílejí společný jazyk.
Novinka dorazí na AirPody Pro 3, AirPody Pro 2 a AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku, a jak napovídá název, dokáže v reálném čase překládat mluvené slovo přímo do ucha druhého uživatele. Tlumočení probíhá plně hands-free a vychází z kombinace Apple Intelligence a výpočetního zvuku, takže překlad je nejen rychlý, ale i přirozený.
Pokud oba účastníci hovoru používají AirPods s touto funkcí, systém nabídne plynulý, obousměrný překlad bez nutnosti sahat po telefonu. Aktivní potlačování hluku navíc pomáhá eliminovat rušivé zvuky okolí a umožňuje soustředit se na samotný překlad. A pokud druhá osoba AirPody nemá, zobrazí se překlad v reálném čase přímo na obrazovce iPhonu formou živého přepisu. Tlumočení je také integrováno do Zpráv, FaceTimu i Telefonu, takže mezi mluvenou a psanou komunikací lze přecházet naprosto přirozeně. Apple navíc slibuje, že veškeré zpracování probíhá přímo v zařízení, čímž zůstává zachováno soukromí uživatele a data se nikam neodesílají.
Pokud si však brousíte zuby na to, že byste se s protistranou domluvili česky či slovensky, máme pro vás špatnou zprávu. Podporované jazyky totiž alespoň prozatím zahrnují angličtinu, francouzštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu, italštinu, čínštinu (zjednodušenou i tradiční), japonštinu a korejštinu. V Evropě se funkce zdržela kvůli technickým úpravám potřebným pro splnění pravidel zákona o digitálních trzích (DMA), ale nyní je konečně připravena.
Okamžitý překlad je už nyní dostupný pro vývojáře v rámci Apple Developer Programu, veřejná beta dorazí během prosince prostřednictvím Apple Beta Software Programu. Pokud vše půjde podle plánu, ostré spuštění by mohlo proběhnout začátkem příštího roku a AirPods se tak definitivně promění v nejchytřejší sluchátka, jaká Apple kdy vyrobil. Doufejme však, že se do budoucna stanou ještě chytřejšími právě díky přidání podpory dalších jazyků.