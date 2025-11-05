A grafici nebudou mít co žrát: Photoshop 2026 přináší neuvěřitelné AI novinky!

Svět grafiky se dost možná otřese v základech. Adobe totiž letos posouvá hranice kreativní práce díky novému Photoshopu Elements 2026 zase o kus dál. Ten nově přináší do běžného používání funkce, které ještě před pár lety působily jako sci-fi, přičemž hlavní roli hraje v tomto směru umělá inteligence. Konkrétně generativní umělá inteligence se v něm stává nejen pomocníkem, ale v mnoha případech doslova kouzelníkem.
Nová verze staví na jednoduchosti a dostupnosti, kdy i úplný začátečník zvládne pomocí AI přidávat objekty do fotek, rozšiřovat jejich pozadí nebo dokonce kompletně měnit scény. Stačí například jen přejet štětcem a napsat krátký popis. Zbytek už obstará algoritmus Firefly, který doslova „dovymyslí“ chybějící části snímku v ohromující kvalitě. A kdo má rád retušování, může se těšit i na automatickou obnovu starých fotek, které dokáže AI opravit od škrábanců až po záhyby papíru – vše jediným kliknutím.
Novinkou je také možnost importu fotek přes QR kód z mobilu, takže se do úprav můžete pustit okamžitě bez zdlouhavého přenášení souborů. Adobe navíc přidalo přehlednější rozhraní s novými ořezovými táhly, panelovými nástroji a integrovanou výukou, která vás krok za krokem naučí nové postupy přímo při práci.
Photoshop Elements 2026 obsahuje každý měsíc 25 generativních kreditů, které se spotřebovávají při použití AI funkcí – například při vytváření nového pozadí nebo objektu. Po jejich vyčerpání lze dokoupit další, nebo jednoduše počkat do dalšího měsíce. Výhodou je také snadná integrace s Adobe Express, odkud máte přístup k tisícům šablon pro sociální sítě, videa nebo plakáty.
Kdo měl pocit, že už Photoshop nemá čím překvapit, bude se mýlit. Adobe tímto krokem potvrzuje, že AI není jen módní pojem, ale reálný nástroj, který mění způsob, jakým tvoříme. Ať už chcete jen rychle vylepšit rodinné snímky, nebo tvořit originální digitální umění, Photoshop 2026 vám umožní udělat to s lehkostí, kterou jsme dosud v takto dostupném programu neviděli. Adobe zkrátka znovu dokázalo, že umí spojit sílu technologie s kreativitou do jednoho balíčku, který si poradí s každou představivostí.