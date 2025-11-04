Zavřít reklamu

Canva mění Affinity na bezplatnou designovou aplikaci

Martin Hradecký
Canva po loňské akvizici společnosti Serif představila přepracovanou verzi Affinity designového balíku. Nově spojuje dříve samostatné aplikace Designer, Photo a Publisher do jedné bezplatné aplikace pro macOS i Windows.

Uživatelé nyní přepínají mezi režimy vektorové grafiky, úprav fotografií a rozvržení pomocí záložek Vector, Pixel a Layout v rámci jednoho rozhraní. Pracovní prostředí je plně přizpůsobitelné – panely lze libovolně přesouvat, kombinovat nástroje z různých režimů a ukládat vlastní pracovní prostory pro různé typy projektů.

Bezplatné, ale s podmínkami

Aplikaci si může stáhnout každý, ale je nutné založit účet Canva. Pro většinu uživatelů to nebude problém, přihlášení je zdarma. Předplatitelé Canva Premium navíc získají přístup k integrovaným AI funkcím jako Generative Fill, Expand & Edit nebo Remove Background.

Affinity by Canva tak cílí na přímou konkurenci s Adobe. Podle CEO Affinity, Asha Hewsona, neexistují žádné skryté poplatky ani omezená verze: „Žádné háčky, žádné zjednodušené funkce, žádné nástrahy.“ Přesto nový model s cloudovým propojením a AI nástroji naznačuje přechod k freemium strategii.

Pro iPad chystá Canva vydání v příštím roce. Držitelé starších licencí Affinity V2 mohou nadále používat původní aplikace bez propojení s Canva ekosystémem. Novou verzi si lze stáhnout z oficiálního webu Affinity Studio.

