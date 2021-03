5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (18. 3. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud hledáte nějakou kvalitní alternativu za nativní Lístečky, tak byste se měli rozhodně přinejmenším podívat na aplikaci JotNow – Sticky Note Manager. Tento nástroj totiž rovnou slouží jakožto správce vašich poznámek, kdy si zároveň poradí se zobrazováním jednotlivých lístečků. Jak to celé vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Životopis je jednou z nejdůležitějších součástí profesního života, kterou mnoho lidí stále podceňuje. Aplikace Resume & CV Lab – Templates vám zpřístupní rozsáhlé množství nejrůznějších šablon pro tvorbu zmiňovaného životopisu a resumé, díky čemuž si můžete doslova v okamžiku vytvořit dokument s perfektním designem. Šablony jsou určeny pro program Apple Pages.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

WordPress je jezdím z nejpoužívanějších redakčních publikačních systémů dnešní doby. Pokud byste se chtěli naučit s ním pracovat, skvěle ho ovládat a jednoduše se s ním seznámit, možná by vás mohla zaujmout aplikaci Basics Guide For WordPress. Jedná se o prakticky zpracovaný tutoriál, který vás provede naprostými základy.

Původní cena: 349 Kč (179 Kč)

Chtěli byste pracovat s vektorovou grafikou, ale nechcete měsíčně utrácet za populární Adobe Illustrator? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli prošvihnout aktuální slevu na aplikaci Affinity Designer, která funguje jakožto perfektní alternativa a nabízí všechny potřebné funkce. S pomocí tohoto nástroje dokážete doslova vše, co byste potřebovali dělat v Illustratoru.

Původní cena: 1 290 Kč (649 Kč)

Po dlouhé době do akce opět zavítala populární strategická hra Dawn of Man. V tomto titulu povedete skupinu pradávných lidí, kteří bojují s nástrahami přírody a snaží se přežít. Časově hra začíná v období Doby kamenné a provede vás až do Doby železné, díky čemuž si prohlédnete 10 tisíc let historie prvních lidí. Zároveň budete muset budovat nejrůznější osady, sbírat nutné zdroje, lovit, objevovat nové technologie a řadu dalších záležitostí.