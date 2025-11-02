Víte, že jde do CarPlay přidat widgety z vašeho iPhone? Takto to uděláte!

Aktualizace iOS 26 znamená zásadní krok pro uživatele CarPlay. Poprvé se totiž do prostředí auta dostávají widgety, které už dobře známe z iPhonu, iPadu nebo Apple Watch. Díky nim získáte důležité informace rychle a přehledně – a to bez zbytečného rozptylování za jízdy.
Widgety jsou součástí většiny systémů od Applu, ale CarPlay si na ně musel počkat nejdéle. Původně byly součástí vize „další generace CarPlay“, později označené jako CarPlay Ultra. Apple ale překvapivě nasadil widgety i do běžné verze CarPlay – a to je skvělá zpráva pro většinu uživatelů.
Jak widgety v CarPlay fungují
Ve vašem iPhonu v nastavení CarPlay (Nastavení ⇾ Obecné ⇾ CarPlay) si můžete zvolit widgety, které se v autě zobrazí. Podporovány jsou widgetové sady až s pěti widgety, včetně funkce chytrého řazení „Dynamické otáčení“.
Fotogalerie
Nejlepší je, že nejste omezeni jen na aplikace s podporou CarPlay – můžete použít jakýkoli widget z iPhonu. Například widget Kalendáře si lze přizpůsobit: můžete zvolit konkrétní kalendáře, zobrazit či skrýt celodenní události a další. V závislosti na velikosti displeje vašeho auta můžete nastavit jednu nebo dvě sady widgetů. Některé widgety mají dokonce individuální nastavení, podobně jako na iPhonu.
Widgety do CarPlay dávají perfektní smysl. Nejenže zpřehledňují prostředí, ale zároveň přispívají k bezpečnější jízdě. A hlavně – Apple je neomezuje jen na prémiovou verzi CarPlay Ultra.