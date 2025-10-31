Apple potvrzuje: Nová generace Siri dorazí už příští rok

Fanoušci Siri mohou začít pomalu stříhat metr. Šéf Applu Tim Cook totiž před pár hodinami znovu potvrdil, že zásadně přepracovaná verze Siri je na cestě a podle jeho slov dorazí už v roce 2026. V rozhovoru pro CNBC navíc uvedl, že vývoj osobnější a chytřejší Siri „probíhá podle plánu“, přičemž vydání se očekává spolu s iOS 26.4, tedy zhruba v březnu příštího roku.
Apple novou verzi své hlasové asistentky poprvé představil už na WWDC 2024, kde ukázal, jak má Siri konečně začít chápat kontext, reagovat přirozeněji a fungovat napříč aplikacemi daleko hlouběji než dosud. Jenže v březnu letošního roku přišla studená sprcha ve formě oznámení, že se spuštění odkládá.
Cook nyní ale ujišťuje, že tým Applu pracující na této novince dělá pokroky a že Siri nové generace je stále součástí nejbližšího plánu. Podle dřívějších ukázek má asistentka například sama poznat, na jaké obrazovce se uživatel nachází, a nabídnout relevantní akce. Dokáže také vyhledávat informace napříč aplikacemi, třeba odpovědět, v kolik přistává let vaší mámy, protože to vyčte z Mailu i Zpráv.
Zajímavé je, že kolem nové Siri se už stihly rozhořet i soudní spory. Apple čelí hned několika hromadným žalobám od uživatelů, kteří tvrdí, že firma oznámila nové funkce příliš brzy a záměrně zatajila jejich zpoždění. Doufejme tedy, že Apple opravdu dodrží březnové datum a na všechny podobné nepříjemnosti dá tím pádem rychle zapomenout. Vše však samozřejmě závisí na tom, jak moc kvalitní nová Siri bude.
Že by do třetice? ;-)
Teda nevím jestli to počítám správně, stejně jako Apple už ztrácím nit a tím i přehled…
Velkou neznámou, bude-li tedy konečně, jsou klasicky jak čeština, tak slovenština atd.
Osobně na to nevsadím ani tchýni – ačkoli ;-)