Uvnitř Applu to vře: Inženýři mají mít obavy z nové „chytré“ Siri v iOS 26.4

Není žádným tajemstvím, že má Apple v iOS 26.4 přinést zásadně přepracovanou Siri, která by měla konečně dohnat konkurenční chytré asistenty. Konkrétně bychom se měli dočkat chytřejší, kontextovější a obecně podstatně užitečnější Siri, než na jakou jsme zvyklí nyní. Jenže ne všichni v Cupertinu jsou z nového asistenta nadšení. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých mají někteří inženýři Applu k výkonu přepracované Siri „určité obavy“, i když přesné detaily zatím neprozradily.
Nová verze Siri by měla dorazit na iPhony společně s iOS 26.4, tedy pravděpodobně někdy na jaře příštího roku. Apple má tedy ještě přibližně pět až šest měsíců na to, aby všechny nedostatky vychytal. A zdá se, že bude mít co dělat. Jenže jak se zdá, její stav stále není natolik dobrý, aby toto vylepšení inženýři vnímali jako skutečně zdařilý upgrade, který by již bylo možné bezstarostně vydat. To by přitom mohl být dost zásadní problém, protože pokud Apple nedodá skutečně povedený upgrade, může mu na poli AI asistentů definitivně ujet vlak.
Když totiž na WWDC 2024 představoval novou generaci Siri, sliboval tři zásadní schopnosti a to sice rozpoznání dění na obrazovce, porozumění osobnímu kontextu a ovládání aplikací bez dotyku. Během ukázky například uživatel požádal Siri o informace o letu své maminky a následném obědě, přičemž asistent čerpal data z Mailu a Zpráv. Vše mělo působit přirozeněji, propojeněji a méně roboticky než dosud. Očekávání jsou tedy logicky opravdu velká.
Původně se přitom očekávalo, že tato verze Siri dorazí už s iOS 18.4, jenže Apple nakonec spuštění odložil. Tim Cook sice v létě uklidňoval investory, že práce na personalizované Siri pokračují „dobrým tempem“ a že cílem je uvedení v příštím roce. Pokud se ale interní pochybnosti potvrdí, není ani jarní termín s iOS 26.4 jistý. A vzhledem k tomu, jak moc si Apple na svém novém „inteligentním“ ekosystému zakládá, by další zpoždění mohlo být dost citelným krokem zpět.