Zavřít reklamu

Uvnitř Applu to vře: Inženýři mají mít obavy z nové „chytré“ Siri v iOS 26.4

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Není žádným tajemstvím, že má Apple v iOS 26.4 přinést zásadně přepracovanou Siri, která by měla konečně dohnat konkurenční chytré asistenty. Konkrétně bychom se měli dočkat chytřejší, kontextovější a obecně podstatně užitečnější Siri, než na jakou jsme zvyklí nyní. Jenže ne všichni v Cupertinu jsou z nového asistenta nadšení. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých mají někteří inženýři Applu k výkonu přepracované Siri „určité obavy“, i když přesné detaily zatím neprozradily. 

Mohlo by vás zajímat

Nová verze Siri by měla dorazit na iPhony společně s iOS 26.4, tedy pravděpodobně někdy na jaře příštího roku. Apple má tedy ještě přibližně pět až šest měsíců na to, aby všechny nedostatky vychytal. A zdá se, že bude mít co dělat. Jenže jak se zdá, její stav stále není natolik dobrý, aby toto vylepšení inženýři vnímali jako skutečně zdařilý upgrade, který by již bylo možné bezstarostně vydat. To by přitom mohl být dost zásadní problém, protože pokud Apple nedodá skutečně povedený upgrade, může mu na poli AI asistentů definitivně ujet vlak. 

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie

Když totiž na WWDC 2024 představoval novou generaci Siri, sliboval tři zásadní schopnosti a to sice rozpoznání dění na obrazovce, porozumění osobnímu kontextu a ovládání aplikací bez dotyku. Během ukázky například uživatel požádal Siri o informace o letu své maminky a následném obědě, přičemž asistent čerpal data z Mailu a Zpráv. Vše mělo působit přirozeněji, propojeněji a méně roboticky než dosud. Očekávání jsou tedy logicky opravdu velká. 

Mohlo by vás zajímat

Původně se přitom očekávalo, že tato verze Siri dorazí už s iOS 18.4, jenže Apple nakonec spuštění odložil. Tim Cook sice v létě uklidňoval investory, že práce na personalizované Siri pokračují „dobrým tempem“ a že cílem je uvedení v příštím roce. Pokud se ale interní pochybnosti potvrdí, není ani jarní termín s iOS 26.4 jistý. A vzhledem k tomu, jak moc si Apple na svém novém „inteligentním“ ekosystému zakládá, by další zpoždění mohlo být dost citelným krokem zpět.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.