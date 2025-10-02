První nové funkce chytřejší Siri dorazí možná ještě letos!

Apple připravuje zásadní proměnu Siri, která má dorazit začátkem příštího roku. Podle nové zprávy z newsletteru Power On Marka Gurmana se však uživatelé dočkají menších, ale užitečných vylepšení dříve. A to konkrétně v aktualizaci iOS 26.1 nebo nejpozději v iOS 26.2. Gurman uvádí, že Apple chystá rozšířené možnosti ovládání tzv. „services apps“ prostřednictvím Siri. Přesné podrobnosti zatím nejsou známy, ale spekuluje se, že mezi prvními by mohla být aplikace TV, kde by Siri mohla nabízet pokročilejší hlasové ovládání při práci s Apple TV. Dávalo by to smysl, neboť Apple má letos v říjnu uvést novou generaci Apple TV 4K, tentokrát už s podporou Apple Intelligence.
Podobné vylepšení by se mohlo týkat také aplikací Hudba nebo Fitness, které patří mezi nejpoužívanější služby v ekosystému Apple. Přesnější rozsah změn však bude jasný až s oficiálním představením iOS. Další část Gurmanovy zprávy se týká expanze Apple Intelligence. Ta má v následujících aktualizacích dorazit také do Číny. Pro Apple jde o významný krok, protože rozšíření AI funkcí na tak velkém trhu je strategicky zásadní.
Fotogalerie
Hlavní přestavba Siri, která má zahrnovat generativní AI schopnosti a hlubší integraci napříč systémem, zůstává naplánovaná až na začátek roku 2026. Do té doby ale Apple postupně uvolňuje menší aktualizace, které zlepšují stabilitu, rychlost a celkovou použitelnost. Už v iOS 26 jsme viděli několik nenápadných, ale praktických funkcí (například lepší kontextovou znalost zařízení či integraci s ChatGPT). Stejný přístup zřejmě Apple zvolí i nyní a místo čekání na velký balík novinek se Siri bude průběžně vylepšovat. Snad se dočkáme již s iOS 26.1.