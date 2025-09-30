Apple představil nová sportovní sluchátka!

Apple pod značkou Beats oficiálně představil zcela nové Powerbeats Fit, které navazují na úspěšné Beats Fit Pro z roku 2021 a zároveň rozšiřují rodinu Powerbeats o další přírůstek. Výrobce je označuje za přirozenou evoluci – sluchátka staví na osvědčených základech, ale přidávají vyšší odolnost, komfort i praktičtější rozměry pro každodenní použití.
Klíčovým prvkem zůstává integrované křidélko pro fixaci v uchu, které pomáhá udržet špunt stabilně i při intenzivním tréninku. U Powerbeats Fit je však o 20 % pružnější než u původního modelu, díky čemuž lépe padne širší škále uživatelů. V balení navíc najdete čtyři velikosti silikonových nástavců od XS po L, takže pohodlí by měl najít opravdu každý.
Výrazného vylepšení se dočkala i odolnost – nové Powerbeats Fit i jejich pouzdro nesou certifikaci IPX4, takže se nemusíte bát ani potu či deště. Samotné pouzdro je přitom o 17 % menší než u Fit Pro, a tím pádem skladnější. Přesto nabízí delší výdrž: až 30 hodin poslechu v kombinaci se sluchátky, přičemž samotné pecky zvládnou na jedno nabití až 7 hodin. Pokud spěcháte, stačí 5 minut rychlonabíjení a máte k dispozici další hodinu hudby.
Zvukově sluchátka staví na vlastní akustické platformě a proprietárních měničích, které v kombinaci s čipem Apple H1 přinášejí vyvážený projev napříč celým spektrem. Nechybí Adaptive EQ, Personalized Spatial Audio s dynamickým snímáním pohybu hlavy, ani dvojice režimů ANC a Transparency, mezi kterými lze snadno přepínat. Mikrofony s funkcí potlačení hluku se starají o čistý přenos hlasu při hovorech a potěší i podpora FaceTime hovorů ve Spatial Audio s Dolby Atmos.
Díky H1 čipu si užijí uživatelé iPhonů všechny známé výhody – od automatického přepínání mezi zařízeními přes funkci Audio Sharing až po „Hey Siri“ či integraci do Find My. Android uživatelé ale rozhodně nepřijdou zkrátka: k dispozici je jednodotykové párování, možnost úprav ovládání, Fit Test i funkce Locate My Beats přímo v aplikaci Beats.
Na těle sluchátek pak najdete fyzické ovládací prvky, kterými snadno nastavíte hlasitost, přepnete režimy poslechu, přijmete hovor nebo aktivujete Siri. V praxi jde o detail, který vám uprostřed tréninku ušetří nemálo času i nervů. Beats příchod novinky doprovází i krátkým filmem „They Stay in Your Ears“, v němž si zahrály hvězdy NFL Saquon Barkley, Justin Jefferson a Jayden Daniels, ale také John Higgins z komediální skupiny Please Don’t Destroy.
Powerbeats Fit startují na stejné ceně 199,99 dolarů jako předchozí Fit Pro a dostupné budou hned ve čtyřech barvách – Jet Black, Gravel Gray, Spark Orange a Power Pink. Objednávat je lze od dnešního dne na webu Applu, v kamenných obchodech se objeví už ve čtvrtek 2. října.