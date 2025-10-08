Francie vyšetřuje Apple. Siri prý tajně nahrávala uživatele bez jejich souhlasu

Apple je ve Francii vyšetřován v oblasti kyberkriminality. Důvodem je jeho dřívější praxe, kdy společnost shromažďovala a analyzovala hlasové záznamy uživatelů Siri bez jejich vědomí, aby zlepšila kvalitu odpovědí svého hlasového asistenta. Celá kauza se vrací do roku 2019, kdy deník The Guardian odhalil, že Apple využíval externí dodavatele, kteří poslouchali nahrávky uživatelů Siri. Tyto nahrávky měly sloužit ke kontrole přesnosti a zlepšení rozpoznávání hlasu. Tyto ovšem často obsahovaly vysoce citlivé informace (včetně lékařských údajů, soukromých rozhovorů nebo dokonce záznamů intimní povahy).
Fotogalerie
Po zveřejnění zprávy Apple program pozastavil. Z původního automatického sběru dat s možností odhlášení se stal systém založený na výslovném souhlasu uživatele (opt-in). Firma tehdy zdůraznila, že ochrana soukromí je pro ni klíčová, a nabídla možnost vymazání všech dříve pořízených záznamů. Podle informací agentury Bloomberg se nyní věcí zabývá Úřad pro boj s kyberkriminalitou při pařížské prokuratuře. Impulsem k zahájení vyšetřování byla stížnost Ligue des droits de l’Homme, francouzské organizace pro lidská práva. Stížnost se opírá o výpověď Thomase Le Bonnieca, bývalého subdodavatele Applu v Irsku, který už dříve upozorňoval na poslech soukromých nahrávek, včetně záznamů pacientů s rakovinou.
Není jasné, proč byla stížnost podána až několik let po původním incidentu. Apple se k aktuálnímu vyšetřování nevyjádřil a odkázal pouze na své dřívější prohlášení o přechodu na systém s dobrovolným zapojením. Ačkoli Apple už tehdy změnil pravidla a zaplatil odškodné v rámci hromadné žaloby, případ opět otevírá otázku, nakolik jsou hlasoví asistenti skutečně bezpeční. Francouzské vyšetřování by mohlo stanovit precedent pro přísnější kontrolu nakládání s osobními daty v celé Evropské unii.