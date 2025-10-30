AirPods Pro 3 hlásí první nepříjemné problémy! Netrápí i vás?

Nové AirPods Pro 3 zřejmě trápí nepříjemný problém. Podle rostoucího počtu uživatelů přesně tohle zažívají během letu s nejnovějšími bezdrátovými sluchátky od Applu. A ačkoliv problém není rozsáhlý, pro dotčené je velmi nepříjemný. AirPods Pro 3 jsou vybaveny vylepšeným systémem aktivního potlačení hluku (ANC), který využívá kombinaci mikrofonů, algoritmů a přesnějších ušních nástavců k eliminaci nízkofrekvenčních ruchů, například hluku motorů letadla. Recenze z The Verge i CNET potvrdily, že v běžných podmínkách dokáže ANC téměř zcela odstranit hučení kabiny.
Fotogalerie
Jenže u některých uživatelů se místo ticha objevuje vysoký pískavý zvuk. Na Redditu se objevují příspěvky popisující situaci, kdy při zapnutém ANC během letu dochází k „šumění“, které se postupně mění ve vysoký, nepravidelný pískot. Uživatelé uvádějí, že museli ANC vypnout nebo sluchátka úplně vyjmout, protože zvuk byl až bolestivý. Známý blogger BasicAppleGuy problém popsal takto: „Ve výšce 39 000 stop se mi u levého AirPodu ozval pronikavý tón. Ukázalo se, že kvůli uvolnění těsnění došlo k zpětné vazbě v systému potlačení hluku, která vyústila v pískání.“ Problém se zdá být vzácný a postihuje pouze malé procento uživatelů a výlučně při letu. Spekuluje se, že kombinace tlaku v kabině a mírného netěsnění nástavců může způsobit akustickou zpětnou vazbu.
Doporučuje se vzít si na cesty všechny velikosti nástavců, aby bylo možné upravit těsnění, případně vypnout ANC, pokud se pískání objeví. Někteří uživatelé radí vzít si i pěnové špunty do uší nebo náhradní sluchátka. Zatím není jasné, co přesně pískání způsobuje, ani zda si je Apple problému vědom. Ve fanouškovské komunitě se nicméně doufá v to, že budoucí aktualizace firmwaru problém odstraní.