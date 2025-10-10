AirPods Pro 3 se dostaly mezi nejlepší vynálezy roku 2025 podle magazínu TIME

Apple má další důvod k oslavám. Jeho nedávno představené AirPods Pro 3 se totiž objevily na tradičním seznamu TIME Best Inventions of 2025, kam redaktoři magazínu každoročně zařazují nejzajímavější technologické inovace z celého světa. Letos šlo o nejrozsáhlejší výběr v historii. TIME totiž ocenil 300 vynálezů z oblastí, jako jsou robotika, umělá inteligence, zdraví či spotřební elektronika.
V kategorii Consumer Electronics se nové AirPods Pro 3 dostaly mezi skutečnou elitu. Jak uvedl redaktor Chris Stokel-Walker, sluchátka si zasloužila své místo díky kombinaci špičkového potlačení hluku, sledování srdečního tepu pomocí optického senzoru a hlavně revoluční funkci živého překladu, která se poprvé objevila právě v této generaci.
Podle Johna Ternuse, viceprezidenta hardwarového inženýrství Applu, představují AirPods Pro 3 „masivní skok vpřed“. Nové ANC dokáže odstranit až dvakrát více okolního hluku než předchozí model a zároveň sloužit i jako naslouchátko pro uživatele se zhoršeným sluchem. Skutečnou hvězdou je ale funkce Live Translation, která díky Apple Intelligence dokáže v reálném čase překládat konverzaci mezi pěti jazyky – angličtinou, francouzštinou, němčinou, portugalštinou a španělštinou. Do konce roku přibude i italština, japonština, korejština a čínština. Na stejném seznamu se objevila také řada dalších zajímavých zařízení, mimo jiné 70mai Dash Cam 4K Omni, Belkin Stage PowerGrip, Belkin Switch 2 Charging Case, Antigravity A1 Drone Camera nebo Biwin Mini SSD.
Fotogalerie
Apple si ale letos odnesl uznání hned dvakrát. V sekci Special Mentions se mezi stovku nejzajímavějších nositelných technologií dostaly také Apple Watch Series 11, které zaujaly novou funkcí pro monitorování krevního tlaku. Jde o první Apple Watch s funkcí, která má schválení FDA a dokáže uživatele včas upozornit na možné známky chronické hypertenze. Kromě Applu se v letošním žebříčku objevují i jména jako Anthropic (Claude Sonnet 4), Adobe (Podcast Enhance Speech), DeepSeek R1, Nothing Headphone (1), Nintendo Switch 2, Dyson PencilVac, Google DeepMind Genie 3, Meta Ray-Ban Display či ReMarkable Paper Pro.
Z celého seznamu je ale patrné, že Apple si dokáže udržet pověst značky, která nejen udává trendy, ale je zároveň schopná redefinovat, co dnes znamená „chytré“ příslušenství. A AirPods Pro 3 jsou toho důkazem víc než kdy dřív.