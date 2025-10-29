Konec fyzických tlačítek na iPhone se blíží! Víme, kdy se tak stane

Již pěkných pár měsíců není díky řadě úniků informací žádným tajemstvím, že Apple chystá největší designovou revoluci od dob iPhonu X. Podle nejnovějších informací z čínské platformy Weibo se totiž připravuje výroční iPhone, který má dorazit v roce 2027 coby oslava 20. výročí představení prvního iPhone a podle spolehlivého leakera vystupujícího pod přezdívkou Instant Digital přinese zcela nový systém pevných tlačítek. Jinými slovy, Apple se zřejmě chystá rozloučit s klasickými mechanickými tlačítky a nahradit je řešením, které využívá haptickou odezvu.
Myšlenka haptických tlačítek v iPhonu přitom není nová. Apple se o něco podobného pokoušel už v roce 2023 u iPhonu 15 Pro v rámci interního projektu s názvem Project Bongo, který ale údajně zrušil na poslední chvíli. Stejný koncept se měl později objevit u iPhonu 16 Pro, ale i tehdy z něj nakonec sešlo. Nyní to však vypadá, že se Apple k projektu znovu vrací a tentokrát naplno.
Fotogalerie
Podle leakera už má navíc Apple funkční prototyp hotový a interně ověřený, přičemž nový systém má nahradit veškerá fyzická tlačítka, tedy boční, hlasitostní, Action Button i nové Camera Control tlačítko. Každé z nich by mělo využívat pokročilou haptickou odezvu, která dokáže rozpoznat rozdíl mezi lehkým klepnutím a silnějším stiskem. Uživatel by tak stále měl pocit, že mačká skutečné tlačítko, i když se v reálu žádné nehýbe. Apple navíc údajně vyvíjí i speciální vibrační systém, který by dokázal napodobit nejen dotyk, ale i zvuk klasického kliknutí a to pomocí vibrací zadního panelu nebo rámu telefonu. V kombinaci s AI algoritmem pro kompenzaci zvuku by tak výsledný dojem měl být naprosto realistický.
Tento krok zároveň perfektně zapadá do spekulací, že výroční iPhone má působit jako jednolitý kus skla bez výřezů, bez rámečků a bez klasických fyzických prvků. Apple má totiž podle všeho pracovat na displeji zakřiveném po všech čtyřech stranách, který by plynule přecházel až k okrajům zařízení. Tlačítka by tak mohla být přímo součástí rámu a nenápadně se rozsvěcet nebo měnit podle kontextu, což by u mechanických prvků jednoduše nebylo možné.
Pokud se tyto zprávy potvrdí, čeká nás v roce 2027 nejradikálnější proměna iPhonu za poslední dekádu. Po letech evoluce by se Apple mohl vrátit k revoluci coby k zařízení, které by opět posunulo hranice toho, jak má moderní smartphone vypadat a působit. Zda se tak skutečně stane, ale ukážou až další měsíce. Prozatím zůstává Project Bongo oficiálně nekomentovaným tajemstvím z útrob Applu.