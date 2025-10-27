Apple možná letos ještě neřekl poslední slovo! Chystá se nejlevnější MacBook v historii, může dorazit do Vánoc

Apple letos s novými produkty rozhodně nešetří a navíc je možné, že ještě letos neřekl poslední slovo. Po nedávném představení MacBooků Pro, iPadů Pro a Vision Pro s čipem M5 se totiž začíná čím dál víc šuškat o dalším překvapení, které by se mohlo objevit ještě před koncem roku. Řeč je konkrétně o příchodu superlevného MacBooku, o kterém leakeři hovoří od letošního léta jakožto o tajné zbrani Applu.
Práce na tomto stroji potvrdil v minulosti třeba i uznávaný analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého Apple intenzivně pracuje na 13“ notebooku, který by se měl stát konkurencí levným Chromebookům, jenž jsou mezi uživateli velmi oblíbené. Jeho cílem má být především přilákat nové uživatele, kteří po Macu dlouho pokukovali, ale nechtěli za něj utrácet částku kolem tisíce dolarů. Právě cena by totiž měla hrát u novinky zásadní roli. Podle dosavadních odhadů by se totiž měla pohybovat mezi 599 a 699 dolary, tedy zhruba od 16 do 18 tisíc korun bez DPH, což je suverénně nejméně, za kolik kdy Apple MacBooky prodával. Právě díky ceně by se tak mohlo jednat o velmi zajímavou volbu pro studenty nebo méně náročné uživatele.
Výkonnostně by se přitom nejednalo o žádné ořezávátko, ale naopak o ekvivalent jen pár let starého stroje. Apple totiž údajně plánuje, že místo čipu z řady M sáhne po procesoru A18 Pro, který aktuálně pohání iPhone 16 Pro. Ten se přitom výkonově blíží čipu M1, který měl první MacBook Air s Apple Siliconem a v grafice ho dokonce lehce překonává. Je tedy víceméně jasné, že by tento MacBook představil Apple jakožto náhradu právě za MacBook Air M1, který se v některých zemích stále prodává přes Apple partnery typu Walmart za cenu kolem 649 dolarů. Pro uživatele, kteří chtějí Mac hlavně na psaní, filmy nebo prohlížení webu, by tak šlo o ideální vstupní bránu do světa macOS.
Fotogalerie
Co se týče další výbavy, očekává se, že notebook nabídne běžné USB-C porty bez podpory Thunderboltu, protože jej A18 Pro nepodporuje. To ale v této cenové hladině pravděpodobně nikoho trápit nebude. Co se pak týče RAM paměti, A18 Pro má standardně 8 GB RAM, zatímco všechny současné Macy už startují na šestnácti. Apple ale může překvapit i zde, například konfiguracemi s větší kapacitou. Na druhou stranu, i 8 GB RAM by ve výsledku bohatě stačila s ohledem na to, na jakou cílovou skupinu Apple cílí.
Z hlediska designu by měl nový MacBook vycházet z M1 generace Airu, jen má být dostupný v několika nových barvách, mimo jiné modré, růžové nebo žluté. Zdá se tedy, že by se rád Apple v tomto směru vydal podobným směrem jako u základních iPadů, které též nabízí v hravých pastelových barvách, jimiž chce oslovovat i mladší uživatele.
Pokud se pak ptáte, proč se nyní stojaté vody okolo tohoto zařízení rozvířily, odpověď je jednoduchá. Podle dostupných informací by se totiž výroba měla rozjet už na přelomu letošního a příštího roku, přičemž oznámení novinky by mohlo proběhnout ještě v závěru letošního podzimu. A protože Apple už několikrát ukázal, že se nebojí představovat produkty ani v listopadu, šance, že se nový MacBook stihne ukázat ještě před Vánoci, rozhodně existuje. Nechme se tedy překvapit, zda se tak stane a pokud ano, jak to bude s dostupností tohoto stroje. Pokud by ale byl skladem ještě před Vánoci a to v dostatečném množství, může se z něj stát hit letošních svátků.
Podle mě to je blbost….Apple neumí nabídnout ani superlevný iPhone, natož Macbook. Když se mluvilo o iPhonu jakožto levném řešení pro nové zákazníky, tak to stále byla super drahá záležitost. Macbook Air není „nejlevnější“, ale na své poměry je to stále levné zařízení.
Celkem by mě zajímalo, proč „nadupaný“ M1 Air najednou po aktualizaci na OS 26 nepřehraje blbý dvou gigový HD film (ne jeden), bez toho, aby s tím neměl problém… asi to chce aktualizaci a nebo je to záměrné „zpomalování“ zařízení… jak známe z předchozích let, aby si člověk koupil nový model, protože ten stávající bude brzo pomalý tak, že se neotevře ani stránka v browseru….