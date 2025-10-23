Apple začíná s výrobou Vision Pro jinde

Podle agentury Bloomberg je nová verze headsetu Apple Vision Pro s čipem M5 a novou Dual Knit čelenkou vyráběna ve Vietnamu. Původní model s čipem M2 byl přitom kompletován v Číně společností Luxshare, která zajišťuje i výrobu některých modelů AirPods. Tento krok potvrzuje pokračující snahu Applu diverzifikovat své dodavatelské řetězce a snižovat závislost na čínské výrobě. Ačkoli se většina iPhonů nadále montuje v Číně, stále více dalších zařízení určených pro americký trh vzniká jinde. Přesun výroby Vision Pro do Vietnamu je tak dalším významným krokem v rámci širší strategie, která má posílit geografickou flexibilitu výroby a minimalizovat rizika spojená s politickým napětím či logistickými komplikacemi.
Podle Bloombergu bude ve Vietnamu vyráběna také nová generace chytrých domácích zařízení Applu. A sice chytrý domácí displej, vnitřní bezpečnostní kamera a stolní robot. Tato zařízení mají rozšířit portfolio produktů, které Apple plánuje představit během příštího roku. Diverzifikace výroby se netýká pouze Vietnamu. iPhone 17 určený pro americký trh bude převážně pocházet z Indie, zatímco AirPods, Apple Watch, iPady a HomePody se již dnes vyrábějí převážně právě ve Vietnamu. Zároveň stále více modelů Maců vzniká v Thajsku a Malajsii. Začátkem letošního roku Apple také oznámil, že krycí skla pro iPhony a Apple Watch bude nově vyrábět přímo ve Spojených státech. Tento vývoj jasně ukazuje, že společnost usiluje o rozšíření výrobní sítě po celém světě a o větší nezávislost na čínských dodavatelích.