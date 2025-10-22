Zavřít reklamu

O nový pásek pro Vision Pro je obrovský zájem! Dual Knit Band od Applu je už teď vyprodaný

Jan Vajdák
Společnost Apple v minulém týdnu uvedla novou verzi headsetu Vision Pro s čipem M5, která přináší i vylepšený pásek Dual Knit Band. Podle Applu má být nový design pohodlnější při dlouhodobém nošení. Uživatelé, kteří si pořídí Vision Pro s čipem M5, dostanou nový pásek automaticky, ale majitelé starší verze s čipem M2 si jej mohou dokoupit samostatně. Zájem majitelů původního Vision Pro o nové příslušenství je značný. Dual Knit Band, který stojí 99 dolarů, je momentálně vyprodaný a nové objednávky mají dodací lhůtu nejméně jeden měsíc. Aktuálně se očekává, že nové kusy dorazí mezi 7. a 14. listopadem, přičemž čekací doba se může ještě prodloužit.

Některé prodejny by však měly mít omezené množství pásků skladem už příští týden, kdy se oficiálně začne prodávat Vision Pro s čipem M5, tedy ve středu 22. října. Dual Knit Band je vyroben z trojrozměrně tkaného materiálu, který Apple používá i u standardního Solo Knit Bandu. Nový model se však odlišuje dvoupáskovou konstrukcí. Jeden pásek obepíná zadní část hlavy a druhý vede přes temeno, čímž zajišťuje rovnoměrnější rozložení hmotnosti. Pro lepší stabilitu přidal Apple do zadní části wolframové výztuže, které zlepšují vyvážení headsetu. Pásek je navíc měkký, prodyšný a obsahuje nastavovací kolečko Fit Dial, které umožňuje upravit obě části zvlášť. Dual Knit Band je dostupný ve třech velikostech (malé, střední a velké). Pro výběr správné velikosti je nutné použít kameru Face ID v iPhonu, která změří tvar a rozměry uživatelovy hlavy.

