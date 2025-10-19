S tím, jak trávíme víc a víc času v USA jsem si začal oblibovat některé technologické věci, které zde fungují trošku jinak než v Evropě. Pojďte se podívat na pět věcí ze světa technologií, které v USA miluju.
Kávu si objednáte přes aplikaci a v pobočce si ji jen vezmete a jdete
Téměř všechny větší řetezce s občerstvením mají svou aplikaci, přes kterou jednak sbíráte body, ale hlavně šetříte čas. Spěcháte ráno do práce? Pokud jste někdy zažili Grand Centra Station nebo Financial Distric v metru v 7:00, tak víte, že to poslední co chcete, je čekat půl hodinu než vám někdo připraví kafe. Přes aplikace jako je Starbuck nebo Shake Shack a desítky dalších si jednoduše objednáte občerstvení, zvolíte pobočku kde jej mají připravit a zaplatíte. Poté již jen dojdete na pobočku, vezmete si svoji objednávku a o nic dalšího se nestaráte. V aplikace přímo vidíte kdy bude objednávka připravená a vzít si ráno kafé ze Starbucks nebo dalších desítek občerstvení vám zabere deset vteřin.
Sbírat body v aplikacích se tady skutečně vyplatí
Když už jsme u těch aplikací, samozřejmě je pak fajn, že v aplikacích sbíráte body. Sám miluju milk shake z Kith Treats, cožj sou za mě nejlepší shake na světě. Při ceně 12$ za jeden vás potěší, že s aplikací máte každý pátý zdarma. Stejně tak například u Kith nebo dalších značek funguje sbírání bodů za nákupy, díky čemuž například můžete přeskočit řadu čekajících zákazníků nebo mít vlastního prodejce, který se o vás vždy stará. Mít aplikaci oblíbeného podniku nebo řetězce se v USA skutečně vyplatí a to co získáváte jsou opravdu věci, které vás potěší a jsou užitečné. Jedná se například o možnost přednostního nákupu žádaných produktů, o možnost přeskočit řadu, pozvání na exkluzivní eventy a mnoho dalšího.
Fotogalerie
Oficiální přeprodej vstupenek
Pokud jste si nestihli koupit vstupenku na NBA, NHL, NFL, MLB nebo nějaký koncert, nemusíte riskovat, že vás někdo podvede. V podstatě neexistuje ani jiná možnost, než si lístky koupit přs oficiální přeprodeje, které jsou založeny na přímých prodejcích. Existuje v podstatě Ticketmaster a VividSeat. V aplikacích lidé nabízí vstupenky v přeprodeji, které přes Ticketmaster koupili. Jakmile je přeprodávají, vše funguej stejně, jak kdybyste si lístky kupovali přímo od Ticketmaster. Peníze putují na účet Ticketmaster, ten převede práva na lístek na váš účet a poté uvolní peníze prodejci. Nemusíte se tak bát, že přijdete o peníze nebo naopak o vstupenky.
Fotogalerie #2
Amazon One a Amazon Go
Samozřejmě že i dnes si můžete pořád užít tu starou dobrou ameriku a nechat si zboží vyskládat z košíku a zabalit do tašek, které jsou pochopitelně zdarma a musím říct, že je to super. Ale pokud spěcháte a chcete si vzít opravdu jen vodu nebo nějaký snack a nechcete zrovna do nějaké místní Deli, tak existují dvě možnosti, jak si vzít zboží rychle a snadno bez toho, aniž byste se museli s někým bavit nebo na cokoli čekat. Nemusíte u sebe mít mobil, peněženku ani hodinky. Stačí zajít do Whole Foods nebo Amazon Go a díky Amazon One zaplatíte jedndouše dlaní. Více o tom, jak placení dlaní funguje se dočetete v článku: Amazon One: Začal jsem platit dlaní a miluju to!
Fotogalerie #3
Apple Pay Express a možnost platit vše kartou
Je jedno jestli jste v Apple Store na 5th Avenue nebo si jdete uprostřed parku koupit vodu od nejmenšího prodejce z nejmenších. V naprosto drtivé většině případů můžete platit přes Apple Pay, případně poslat peníze přes Zelle, což je jednoduchá aplikace napojená na banky. Letos jsem v USA strávil 4 měsíce a opravdu se mi ani jednou nestalo, že bych nemohl platit Apple Pay nebo Zelle. Stejně tak je super Apple Pay Express. Když máte kočárek, plné ruce a v metru je milion lidí, tak stačí přiložit hodinky nebo mobil k terminálu a můžete jít. Nemusíte jej odemikat ani nic podobného a peníze za cestové se strhnou automaticky i ze zamknutého telefonu. Více jsem o Apple Pay Express psal v článku New York metro a Apple Pay Express, dokonalá kombinace!