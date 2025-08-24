Amazon One: Začal jsem platit dlaní a miluju to!

V letošním roce jsme začali kvůli synovi trávit co nejvíc času v USA a tak jsem se rozhodl začít využívat i věci, které jsem zatím při nějakých těch kratších návštěvách nevyužíval. Celé léto jsme byli v New Yorku a od září do Vánoc budeme v Miami a tak jsme chtěl vyzkoušet věci, které skutečně usnadňují život. Jednou z nich je možnost placení pomocí dlaně, kterou nabízí Whole Foods. Tedy jeden z nejrozšířenějších obchodů s potravinami v USA. Vše funguje tak, že můžete jít do obchodu bez platební karty, mobilu nebo chytrých hodinek, jediné co potřebujete je vaše dlaň. Tu jednoduše nascanujete ve výšce zhruba 10 centimetrů nad speciální čtečkou a máte zaplaceno.
Zajímavé je i samotné vytvoření účtu, respektive prvotní nascanování vaší dlaně. To zvládnete během pár vteřin přímo v terminálu, kde se následně provádí platby. Ten je k dispozici na každé jak samoobslužné, tka i klasické pokladně. Pokud však nechcete nikoho zdržovat, tak samostatní terminály určené výhradně pro vytváření účtu, respektive scanu vaší dlaně jsou k dispozici v každé prodejně Amazon Go. K vytvoření účtu stačí vložit do terminálu vaši klasickou platební kartu, ať již debetní nebo kreditní, zadat pin a postupovat podle pokynů na terminálu, který vás navede stejně, jako vás iPhone navádí při vytváření Face ID nebo Touch ID. Je také potřeba mít americké telefonní číslo, které slouží pro vytvoření samotnéh účtu a na které vám přijde ověřovací kód. Celý proces je zvládnutelný za méně než minutu. Jakmile scan dlaně vytvoříte, můžete okamžitě pomocí ní okamžitě začít platit.
A protože Whole Foods Market patří stejně jako Amazon pod jednoho muže, kterým je Jeff Bezos, tak přehled svých nákupů a plateb najdete pod svým účtem na Amazonu. Výhoda spočívá v tom, že nemusíte mít u sebe opravdu nic, což je ideální pokud si třeba jdete zaběhat nebo naopak v momentě, kdy máte telefon někde v batohu spolu s pěnženkou a hodinky nepoužíváte. Pokud jste zvyklí platit přes Apple Watch nebo iPhone, odpadne vám při placení dlaní nutnost zadávat pin nebo jakkoli cokoli odemykat. Zajímavé je jak funguje tato platební metoda z hlediska samotné technologie. Skenuje se totiž žilní obrazec v dlani. Každý člověk má unikátní uspořádání žil v dlani, podobně jako otisk prstu nebo sítnice. Kromě toho se skenuje také rys dlaně, tedy její tvar, linie a proporce ruky a právě kombinací žilního obrazce a povrchového rysu vaší dlaně vzniká unikátní identifikace zákazníka, kterou prakticky není možné zfalšovat.
Čtečka obsahuje kamery s vysokým rozlišením a infračervené senzory, které prosvítí dlaň a a zvýrazní cévní strukturu, kterou pak naskenují kamery a algoritmus vytvoří matematický model dlaně a tne spáruje s vašim Amazon účtem. Jedná se tedy o zajímavou možnost jak platit ve Whole Foods a časem i v dalších službách a řetězcích patřících pod Amazon. Placení jsem používal dva měsíce téměř každý den a platba probíhá rchleji než za jednu vteřinu a je rychlejší než Apple Pay. Pokud tedy budete v USA, rozhodně to vyzkoušejte.