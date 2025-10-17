Toužíte po Face ID na Macu? Máme pro vás špatnou zprávu

Pokud jste fanoušky autentizační technologie Face ID a moc rádi byste jí využívali i na Macích, následující řádky vás zřejmě příliš nepotěší. Nasazení 3D skenů vašeho obličeje coby bezpečnostního prvku totiž není tak úplně na pořadu dne. Podle nejnovějších informací zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu Apple sice stále počítá s tím, že jednou nahradí Touch ID právě Face ID, ale tato změna je údajně stále v nedohlednu.
Poměrně úsměvné přitom je, že to byly právě Gurmanovy zdroje, které v minulosti několikrát tvrdily, že je Face ID pro Macy na spadnutí. Například v roce 2021 jsme od nich slyšeli, že by se technologie mohla objevit „během pár let“, a dokonce se spekulovalo, že ji Apple přidá do tehdejšího M1 iMacu. Nic z toho se ale nenaplnilo. O rok později pak Gurman přišel s tím, že Apple na této technologii „rozhodně pracuje“, ale kdy se dočkáme, zůstává otázkou a jak se ukazuje, ta platí dodnes.
Fotogalerie
Zatím to tedy nevypadá, že bychom Face ID měli na Macích vidět dřív než za několik dalších let. Apple se k tématu nijak nevyjadřuje a žádné konkrétní náznaky z vývojového prostředí zatím neunikly – tedy vyjma nejrůznější patentové přihlášky, které je však třeba brát s pořádnou rezervou vzhledem k tomu, že si jich Apple registruje ročně tisíce. V praxi tak Touch ID zůstává jedinou formou biometrického ověřování na Macu, a to i proto, že, jak už před lety vysvětlil marketingový viceprezident Applu Tom Boger, je v jejich případě jednodušší a rychlejší. Uživatelé totiž mají ruce při práci stejně položené na klávesnici, takže přiložení prstu k senzoru je přirozenější než zvedání hlavy k senzoru kamery.
Přesto se dá očekávat, že Apple Face ID dříve či později na Macy nasadí. Zvlášť pokud se naplní plánovaný přechod na MacBooky s dotykovými displeji, které se mají objevit koncem roku 2026 nebo začátkem 2027. V takovém případě by totiž dávalo větší smysl nabídnout komplexnější biometrické ověřování, podobně jako u iPhonů či iPadů Pro. Prozatím to ale vypadá, že Face ID pro Mac zůstane jen snem, který se zřejmě ještě pár let nepromění ve skutečnost.