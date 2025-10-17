Apple Vision Pro se již brzy dočká podpory PSVR ovladačů

Apple oficiálně představil novou generaci Apple Vision Pro s čipem M5. Dobrou zprávou je, že majitelé současného modelu s čipem M2 nemusí kupovat celý nový headset, aby mohli využít vylepšené příslušenství. Společně s oznámením Apple potvrdil také datum vydání dvou dříve oznámených doplňků. Ovladačů PlayStation VR2 Sense a digitálního pera Logitech Muse. Apple už v červnu na konferenci WWDC oznámil, že visionOS 26 přinese podporu herních ovladačů PlayStation VR2 Sense od Sony. Funkce dosud nebyla aktivní, ale podle nových informací bude dostupná ještě předtím, než Apple začne ovladače prodávat.
Ovladače PlayStation VR2 Sense spolu s nabíjecí stanicí dorazí do Apple Store online v USA 11. listopadu, s cenou 249,95 dolarů. Sony je standardně přibaluje k headsetu PS VR2, přičemž nabíjecí stanice se prodává zvlášť. Dalším novým doplňkem je Logitech Muse. Jde o prostorové pero určené pro práci i kreativní využití ve visionOS. Předobjednávky jsou již spuštěny za 129,95 dolarů a oficiální prodej začíná 22. října, tedy ve stejný den, kdy dorazí Apple Vision Pro s M5 i nový Dual Knit Band.
Muse umožňuje přesné kreslení, anotace i práci v trojrozměrném prostoru díky sledování pohybu v šesti stupních volnosti, haptické odezvě a citlivé špičce reagující na tlak. Apple zároveň nabízí k samostatnému prodeji i nový Dual Knit Band za 99 dolarů, určený pro všechny verze Vision Pro. Pásek je vyroben z měkkého, prodyšného materiálu a díky dvojitému nastavitelnému systému Fit Dial umožňuje přesné přizpůsobení tvaru hlavy.