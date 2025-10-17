Apple má na dosah vysílací práva pro F1! Oznámí tuto zásadní novinku již tento týden v Austinu?

Podle aktuálních zpráv je Apple blízko podpisu mnohamilionové smlouvy o výhradních právech na streamování Formule 1 v USA. Hodnota dohody má činit přibližně 140 milionů dolarů ročně, a oznámena by mohla být už tento víkend při Velké ceně USA v Austinu.
Zatímco se spekulace o připravované smlouvě stupňují, Eddy Cue, senior viceprezident Applu pro oblast služeb, vystoupil na několika mediálních akcích, kde hovořil o současném stavu streamovacích platforem a budoucnosti Apple TV. Na panelu Autosport Business Exchange NYC, pořádaném Motorsport Network, Cue kritizoval roztříštěnost současného trhu: „Vrátili jsme se zpátky. Dříve jste si zaplatili jedno kabelové předplatné a měli jste téměř vše. Dnes musíte mít několik různých služeb, abyste mohli sledovat všechno, co vás zajímá. To je třeba změnit.“ Cue zároveň naznačil, že řešení spočívá ve větším propojování služeb a jejich spojování do balíčků. Krátce po jeho vystoupení Apple skutečně oznámil společný balíček Apple TV + a Peacock, který sice není zaměřený výhradně na sport, ale potvrzuje směr, o kterém mluvil.
Když přišla řeč na F1, Eddy Cue víceméně otevřeně přiznal zájem ze strany cupertinské společnosti:„Milujeme F1,“, prohlásil, a připomněl, že film F1 z produkce Apple Original se stal nejvýdělečnějším sportovním filmem všech dob. Podle serveru Puck News může být oznámení dohody otázkou hodin. Apple by měl získat výhradní americká práva na přenos F1, přičemž jednou z podmínek má být ukončení samostatné služby F1.TV na území USA – což zapadá do zmíněné snahy o zjednodušení a sjednocení sportovního streamování.
Pokud se dohoda potvrdí, Apple by mohl Formuli 1 přinést do svého ekosystému v rámci Apple TV+, podobně jako to udělal s přenosy Major League Soccer (MLS). To by mohlo znamenat lepší kvalitu přenosů, interaktivní prvky a možná i integraci s dalšími službami Applu.