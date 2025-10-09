Apple se mílovými kroky blíží k dohodě o právech na vysílání F1

V posledních dnech to vypadá, že dlouho připravovaná dohoda mezi Applem a organizátory Formule 1 o exkluzivních streamovacích právech se konečně blíží do cílové rovinky. Podle informací novináře Johna Ouranda z magazínu Puck jsou obě strany téměř u konce jednání a oznámení partnerství by mohlo proběhnout už při nadcházející Velké ceně USA, která se koná 17.–19. října v Austinu.
Hlavním důvodem, proč se vyjednávání tak protáhlo, je spor o budoucnost nezávislé streamovací služby F1.TV na americkém trhu. Apple, který by měl za práva platit více než 150 milionů dolarů ročně, požaduje výhradní streamovací exkluzivitu. To by znamenalo, že služba F1.TV by musela být v USA zrušena.
Soumrak F1 TV?
Pro vedení Formule 1 však není takové rozhodnutí jednoduché. F1.TV je totiž zisková a těší se velké oblibě mezi nejvěrnějšími fanoušky. Navíc podle dostupných dat nedochází k výrazné „kanibalizaci“ publika, které sleduje závody prostřednictvím ESPN. Právě střet zájmů mezi exkluzivitou Applu a ekonomickou výhodností F1.TV měl být hlavní příčinou opakovaného přerušování jednání. Zatím není jasné, jak jednání dopadlo a zda F1.TV v USA skutečně skončí. Podobná situace již nastala v některých jiných zemích, kde je služba nedostupná kvůli smlouvám s lokálními držiteli práv.
Konec smlouvy s ESPN
Současná smlouva s ESPN vyprší na konci sezóny 2025, a právě tehdy by měl Apple oficiálně převzít vysílací práva pro americký trh. Formule 1 by se tak měla stát dalším sportovním balíčkem v rámci Apple TV aplikace, podobně jako současné nabídky MLS Season Pass (americká fotbalová liga) a MLB Friday Night Baseball (zápasy baseballové MLB). Pokud půjde vše podle plánu, oficiální oznámení by mělo proběhnout ještě tento měsíc – s velkou pravděpodobností právě během Velké ceny v Austinu.