Apple chystá velké překvapení? Práva na vysílání F1 možná oznámí už dnes!

Apple možná chystá na dnešní keynote opravdu nečekané oznámení. Podle šéfa Liberty Media Dereka Changa je totiž jednání o přechodu vysílacích práv Formule 1 do Apple TV+ téměř u konce. I když Apple výslovně nejmenoval, naznačil, že dohoda je prakticky uzavřená a že se brzy dočkáme oficiálního oznámení.
Vítězné kolo pro Apple?
Spekulace o tom, že Apple chce vysílat Formuli 1, zesílily po premiéře filmu F1: The Movie, který Apple produkoval a masivně promoval. Následné zprávy médií jako Financial Times, Business Insider či Puck potvrdily, že jednání s vlastníkem práv Liberty Media jsou velmi pokročilá. Derek Chang pak dnes na konferenci Goldman Sachs potvrdil: „Jsme poměrně daleko a jsme spokojení s tím, kam směřujeme.“
Přestože jméno Apple výslovně nezmínil, je zjevné, že právě tento technologický gigant je hlavním kandidátem na převzetí vysílacích práv po ESPN. A zítřejší událost Apple „Awe Dropping“ by byla ideální příležitostí, jak novou exkluzivitu oznámit.
F1 na Apple TV+ už od roku 2026
Dohoda by se měla týkat vysílání sezóny 2026 a byla by dalším krokem Apple směrem k posílení nabídky Apple TV+. Služba za 199 Kč měsíčně už nyní nabízí hity jako Severance, The Morning Show nebo Shrinking (Terapie vodou). A pokud Apple přidá ještě Formuli 1, stane se atraktivní i pro sportovní fanoušky.
Otázkou zůstává, zda Apple zároveň oznámí i datum streamovací premiéry svého filmu F1, který je zatím dostupný jen jako placené video. Vše se může vyjasnit už zítra od 19:00 našeho času.