2 zásadní vylepšení, které přináší MacBook Pro M5 oproti předešlé generaci

Apple tento týden poměrně komorně skrze tiskovou zprávu představil novou verzi 14“ MacBooku Pro, který nově pohání čip M5. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o klasické generační osvěžení, ale ve skutečnosti přináší dvě výraznější změny, které potěší hlavně uživatele náročné na úložiště.
Tou první je dvojnásobně rychlejší SSD, díky čemuž by měl nový MacBook Pro nabídnout znatelně svižnější načítání systému, aplikací i práce se soubory. Apple mluví o „nejnovější technologii úložišť“, konkrétní detaily ale zatím nezveřejnil a benchmarky si tak budeme muset ještě počkat. Přesto lze očekávat, že rozdíl oproti předchozí generaci bude patrný nejen v číslech, ale i v reálném používání, ať už jde o export videa nebo práci s velkými daty.
Druhou novinkou je rozšíření maximální kapacity úložiště na 4 TB. Předchozí základní model totiž končil na 2 TB, takže pokud někdo chtěl více místa, musel sáhnout po výrazně dražší konfiguraci. Teď se tak i základní 14“ model dostává blíž profesionálním variantám s čipem M4 Max, které lze osadit až 8TB SSD.
Předobjednávky nového MacBooku Pro s M5 už běží, přičemž oficiální start prodeje je naplánován na středu 22. října. Cena pak v České republice mezigeneračně klesla. Zatímco základní MacBook Pro s M4 začínal na 49 990 Kč, nový MacBook Pro M5 vychází v základu na 45 990 Kč, což je rozhodně fajn a to i přesto, že v balení nenaleznete vůbec poprvé nabíječku. I přes poměrně nenápadné uvedení tak nový MacBook Pro přináší solidní posun kupředu, zejména pro ty, kteří chtějí rychlejší práci s daty a více prostoru bez nutnosti sahat po dražších verzích.