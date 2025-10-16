Šokující zjištění: Androidáci chtějí iPhone 17! Stačí, aby Apple udělal jednu zásadní změnu

Nová řada iPhone 17 vzbudila mezi uživateli mobilních technologií mimořádný zájem. A to i mezi těmi, kteří doposud zůstávali věrní Androidu. Přestože Apple v mnoha oblastech spíše dohání konkurenci, letošní modely, zejména iPhone 17 a iPhone 17 Pro, podle průzkumu zaujaly překvapivě širokou skupinu uživatelů. Z celkových 1 265 hlasů v prvním průzkumu uvedlo přibližně 58 % respondentů, že nemají zájem přejít na iPhone, což nepřekvapí. Android je dlouhodobě vyspělý a otevřený systém, který má silnou uživatelskou základnu. Zajímavější je však druhá část výsledků. 21 % uživatelů přiznalo, že je iPhone 17 velmi láká, a dalších 8 % uvedlo, že by uvažovali alespoň o modelech iPhone 17 Pro. Dalších 10 % sice o přechodu neuvažuje, ale nové iPhony je přesto zaujaly.
Ještě zajímavější výsledky přinesla druhá část ankety s hypotetickou otázkou: „Co kdyby iPhone 17 běžel na Androidu?“ V takovém případě by až 65 % dotázaných o koupi uvažovalo. Z toho 31 % by zvolilo základní model iPhone 17, dalších 31 % model iPhone 17 Pro. Pouhá 3 % by dala přednost tenkému iPhonu Air. Naopak 35 % respondentů by si iPhone nekoupilo v žádném případě. A to ani kdyby nabízel Android. Argumentují tím, že i když Apple nabízí kvalitní hardware, ten sám o sobě nestačí. Čínští výrobci podle nich stále posouvají hranice technologií dál, a proto by přechod k Applu nebyl dostatečně lákavý.