iPhone 17 téměř dohnal Samsung. Popularita novinek překvapila i analytiky

Apple si díky úspěchu nové řady iPhone 17 dokázal téměř vyrovnat s tržním podílem Samsungu za třetí čtvrtletí letošního roku, podle nových dat od IDC. Analytici popisují tento výsledek jako „pozoruhodný úspěch“ a poukazují na kombinaci několika faktorů, které umožnily prodat více prémiových telefonů i v náročné ekonomické situaci.
Podle odhadů IDC měl Apple v Q3 tržní podíl 18,2 %, což je jen o něco méně než Samsung s 19 %. Předobjednávky iPhone 17, které odstartovaly minulý měsíc, překonaly loňský model iPhone 16 a celkem Apple prodal za čtvrtletí 58,6 milionu iPhonů, což představuje nárůst o 2,9 % oproti stejnému období v roce 2024. Samsung naopak zůstává lídrem trhu s 61,4 milionu prodaných telefonů, což je 19 % trhu a nárůst o 6,3 % meziročně.
IDC zdůrazňuje, že klíčovou roli hraje nejen pokračující inovace hardwaru a softwaru, ale také chytrá finanční řešení, jako je iPhone Upgrade Program, a lákavé možnosti výkupů starších zařízení. Díky nim se i nákladné modely v ceně od 800 do téměř 2 000 dolarů stávají pro zákazníky dostupnějšími a rozhodnutí o upgradu „jednoduchou volbou“, jak shrnula Nabila Popal, senior research director IDC. „Výrobci dokonale zvládli kombinaci špičkových zařízení s inovativními způsoby financování a agresivními programy výkupu starých telefonů. Díky tomu se rozhodnutí k upgradu stává pro spotřebitele prakticky automatickým,“ dodala Popal.
Analytici také poznamenávají, že vliv celních tarifů zatím nemá na prodeje zásadní dopad, i když samozřejmě není jasné, jak vysoká by byla poptávka bez nich. Jedno je však jisté: iPhone 17 se i přes náročnější ekonomické podmínky drží v čele zájmu zákazníků a Apple je díky tomu o krok blíž k tomu, aby v prémiovém segmentu soupeřil s gigantem Samsung.