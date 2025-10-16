Další Apple skandál na obzoru? Oranžový iPhone 17 Pro Max samovolně změnil barvu na růžový

Když Apple letos na podzim představil iPhone 17 Pro Max v nové barvě Cosmic Orange, vyvolalo to mezi fanoušky poměrně rozporuplné reakce. Někteří ji okamžitě označili za jeden z nejzajímavějších odstínů, jaké kdy Apple nabídl, jiní ji naopak přirovnávali k bronzové či měděné a nemohli se rozhodnout, jestli se jim vlastně líbí. Jenže nyní se kolem této barvy objevila nečekaná kauza – a pokud se potvrdí, rozhodně znovu otevře diskuzi o kvalitě zpracování letošních iPhonů.
Na Redditu se totiž objevil příspěvek uživatele vystupujícího pod přezdívkou u/DakAttack316, který tvrdí, že jeho nový iPhone 17 Pro Max v barvě Cosmic Orange začal po několika dnech používání měnit odstín. Podle jeho slov se hliníkové části telefonu postupně zbarvily do růžova, zatímco ostatní části zůstaly oranžové. Výsledkem je tak zvláštní dvoubarevný vzhled, který vypadá, jako by prošel špatně provedeným přechodem mezi dvěma verzemi. Na první fotografii, kterou uživatel zveřejnil začátkem října, působila změna jen mírně – jako lehce „rose gold“ nádech. Postupně se ale barva proměnila natolik, že původní oranžová zůstala pouze kolem anténních linek a na části zadního panelu.
Původní příspěvek už sice z Redditu zmizel, ale snímky mezitím začaly kolovat po sociálních sítích, včetně X (dříve Twitter), kde se k nim přidaly i další podobné zkušenosti. Jeden z nejznámějších leakerů, vystupující pod přezdívkou @TheGalox, dokonce potvrdil, že stejný problém se objevil i u jiného uživatele. Ačkoliv zatím neexistuje oficiální vyjádření Applu, diskuse pod příspěvkem se rychle rozjela. Někteří lidé tvrdí, že jde o chemickou reakci na pot nebo UV záření, jiní mluví o chybě v anodizačním procesu, při kterém se nanáší barevná vrstva na kovové části.
Fotogalerie
Teorie o zfalšovaných fotografiích nebo o tom, že si uživatel barvu upravil sám, sice také zazněly, autor je ale okamžitě odmítl. „Nedokážu si představit smutnější existenci než člověka, který by si photoshopoval fotky iPhonu,“ napsal v reakci na pochybnosti ostatních. Přesto se nedá vyloučit, že kombinace vnějších vlivů a drobné chyby ve výrobním procesu mohla způsobit právě tento neobvyklý efekt.
Faktem je, že letošní řada iPhonů 17 už si menší „kauzy“ připsala. Krátce po uvedení se objevily stížnosti na snadno poškrabatelné hliníkové záda, které uživatelé překřtili na „Scratchgate“. Pokud se teď k tomu přidá i nečekané blednutí nebo změna barvy, Apple si pravděpodobně bude muset znovu projít vlnou kritiky.
Zatím se neví, jestli jde o ojedinělý případ, nebo o problém, který by mohl být rozšířenější. Uživatel, který vše spustil, zatím nekontaktoval Apple Support ani nenavštívil Apple Store, takže oficiální vyjádření chybí. A dokud se tak nestane, zůstane celý případ spíše zajímavou kuriozitou než potvrzenou vadou. Přesto se nedá popřít, že pro některé majitele oranžového iPhonu 17 Pro Max může být vidina růžového přechodu přinejmenším nepříjemná – byť v tomto případě možná i trochu stylová. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že je případů změny barvy zatím extrémně málo, nemá samozřejmě smysl se jakkoliv více znepokojovat. Protože šance, že vám „zrůžoví“ váš iPhone je naprosto minimální.
