iPhone 17 Pro a Air lze velmi snadno poškrábat! Internet zaplavují fotky zničených telefonů

Ačkoliv se nová generace iPhonů prodává teprve od tohoto pátku, zdá se, že má už nyní zaděláno na pořádnou nepříjemnost. Internet totiž ve velkém plní fotky zejména 17 Pro (Max) modelů, na kterých jejich nešťastní a naštvaní majitelé zachycují to, jak snadno lze hliníková záda a boky telefonů poškrábat. A nejen to. Kromě škrábanců jsou vidět i nejrůznější odření či promáčknutí. Svým způsobem se však nejedná o nic až tak překvapivého – hliník využití na šasi je totiž měkčí než v předešlých letech využívaný titan, u kterého navíc Apple i využíval jiný typ zabarvení, díky čemuž tak na rámečcích škrábance až tak vidět nebyly. Zde se ale dá evidentně „prorýpnout“ až na přírodní hliníkový odstín – tedy stříbrno-šedou barvu.
Uživatelé hlásí konkrétně to, že k poškrábání hliníkových částí Pro modelů stačí opravdu málo – třeba jej jen položit na stůl, který není úplně čistý, nebo jej mít v kapse s dalšími tvrdšími předměty. Poměrně zajímavé je pak to, že na škrábance jsou náchylná i skleněná záda, které se zdají být též jen „lakovaná“ a nikoliv kompletně probarvená, čímž by se riziko prosvítajícího světlého skla snížilo. A aby toho nebylo málo, problémy hlásí i majitelé iPhonů Air, které v případě tmavých verzí trpí jak na škrábance na zádech, tak hlavně na „odřenou“ barvu na prstenci kolem objektivu. Zdá se tedy, že z hlediska odolnosti letošní generace převratná rozhodně nebude, nebo minimálně ne z hlediska odolnosti proti poškrábání.