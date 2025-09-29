Apple začal bojovat proti škrábancům na iPhonech 17 Pro. Jen jinak, než byste čekali

Velké nadšení vystřídala velká vlna kritiky. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky shrnout start prodejů iPhonů 17 Pro (Max), který se (ostatně stejně jako každý rok) neobešel bez malého skandálu. Ten se tentokrát točil konkrétně kolem toho, že se podle mnoha jablíčkářů hliníkové hrany a skleněná záda novinek velmi snadno poškrábou, přičemž jako důkaz začaly po sociálních sítích kolovat spousty fotek zachycujících nepěkně poškrábaná záda telefonů. Apple se k celé záležitosti už stihl vyjádřit, přičemž nyní začal dokonce jednat. Nicméně jinak, než byste asi čekali.
Fotogalerie
Podle vyjádření Applu z minulého týdne nejsou záda novinek náchylnější na poškrábání než tomu bylo u předešlých generací, potažmo u jiných produktů s hliníkovým tělem. Hlavním důvodem toho, proč jsou záda iPhonů vystavených v Apple Storech poškrábaná, jsou pak podle Applu jednak neukáznění zákazníci, kteří chtějí telefony vyloženě poškodit, ale hlavně pak kovové prstence okolo MagSafe nabíjecích stojánků, na kterých jsou telefony vystaveny. Právě ty totiž dokáží záda při připnutí telefonu zpět poškrábat skrze hranu.
Fotogalerie #2
A ačkoliv se mnozí jablíčkáři s podobným vysvětlením nespokojili, Apple si na něm evidentně trvá. V Apple Storech po celém světě totiž začal v tichosti „vylepšovat“ své MagSafe stojánky tak, aby u nich hrozilo riziko poškození iPhonů v menší míře. Konkrétně rozeslal speciální silikonové krytky, které zaměstnanci Apple Storů natahují kolem kovového prstence, což by mělo zajistit vyšší bezpečnost kolem kovových hran a tedy menší riziko poškrábání. Zda toto vylepšení pomůže v umlčení celé škrábací zápletky nicméně ukáže až čas.