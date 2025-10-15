Apple se chystá otevřít iPhony umělé inteligenci konkurence! Začne nejspíš už s iOS 26.1

Po uvedení integrace ChatGPT do systému iOS 18.2 loni v prosinci se zdá, že Apple chystá další krok směrem k otevření svého ekosystému dalším umělým inteligencím. Nejnovější beta verze systému iOS 26.1 odhaluje podle změn v kódu přípravy na nové integrace třetích stran. Společnost včera vydala třetí beta verzi iOS 26.1, která sice přinesla novou ikonu aplikace Apple TV, ale jinak je viditelných změn pramálo. Přesto se v kódu objevily náznaky významných novinek, které by mohly dorazit již brzy.
Apple poprvé naznačil možnost rozšíření spolupráce s dalšími poskytovateli umělé inteligence již při představení systému iOS 18 v červnu 2024. Tehdy Craig Federighi, šéf softwarového inženýrství Applu, zmínil, že by se v budoucnu mohla objevit podpora modelu Google Gemini. Zatím je však k dispozici jen ChatGPT. Nové informace ze systému iOS 26.1 ale naznačují, že Apple se dost možná připravuje na spuštění dalších.
Pokud by se nová umělá inteligence skutečně objevila už v ostré verzi iOS 26.1, mohlo by to vhodně doplnit rozšiřování funkcí Apple Intelligence, které jsou součástí stejné aktualizace. Pravděpodobnější však je, že Apple nové AI partnery uvede až v některé z následujících verzí systému, například v iOS 26.2. Zatím se totiž v testovacích verzích neobjevila žádná možnost tyto integrace vyzkoušet, což naznačuje, že Apple tento postup dolaďuje Očekává se, že k oficiálnímu oznámení by mohlo dojít později v průběhu podzimu.