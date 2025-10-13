Apple chystá iOS 26.0.2, dorazit by měl co nevidět!

Zdá se, že Apple chystá další menší aktualizaci pro iPhony. Podle interních logů, ke kterým se dostal portál MacRumors, začali vývojáři v Cupertinu interně testovat iOS 26.0.2. Tyto logy se v minulosti ukázaly jako poměrně spolehlivý zdroj informací o chystaných verzích systému, takže je velmi pravděpodobné, že se aktualizace skutečně blíží.
Očekávat bychom od ní měli spíše drobné opravy chyb a bezpečnostní záplaty, nikoliv nové funkce. Apple tradičně podobné „tečkové“ aktualizace vydává v rozmezí několika týdnů po větších updatech, takže iOS 26.0.2 by mohl dorazit klidně už v druhé polovině října.
Fotogalerie
Připomeňme, že iOS 26.0.1 vyšel teprve minulý měsíc a řešil hned několik nepříjemností, které trápily uživatele nových iPhonů. Apple v něm opravil mimo jiné chybu způsobující náhodné odpojování Wi-Fi a Bluetooth u modelů iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro. Dále se zaměřil na problém s výpadky mobilní sítě, nečekanými artefakty na fotkách pořízených v určitých světelných podmínkách, či mizícími ikonami aplikací po použití vlastního barevného filtru. Opravy se dočkal i VoiceOver, který se některým uživatelům po aktualizaci na iOS 26 přestal aktivovat.
Součástí předchozí verze byla i bezpečnostní záplata, takže lze očekávat, že podobný charakter bude mít i připravované iOS 26.0.2. Pokud vás tedy iPhone s iOS 26.0.1 jakkoliv zlobí, nezoufejte – řešení může být blíž, než si myslíte.