Apple chystá iOS 26.0.2, dorazit by měl co nevidět!

Jiří Filip
Zdá se, že Apple chystá další menší aktualizaci pro iPhony. Podle interních logů, ke kterým se dostal portál MacRumors, začali vývojáři v Cupertinu interně testovat iOS 26.0.2. Tyto logy se v minulosti ukázaly jako poměrně spolehlivý zdroj informací o chystaných verzích systému, takže je velmi pravděpodobné, že se aktualizace skutečně blíží.

Očekávat bychom od ní měli spíše drobné opravy chyb a bezpečnostní záplaty, nikoliv nové funkce. Apple tradičně podobné „tečkové“ aktualizace vydává v rozmezí několika týdnů po větších updatech, takže iOS 26.0.2 by mohl dorazit klidně už v druhé polovině října.

Připomeňme, že iOS 26.0.1 vyšel teprve minulý měsíc a řešil hned několik nepříjemností, které trápily uživatele nových iPhonů. Apple v něm opravil mimo jiné chybu způsobující náhodné odpojování Wi-Fi a Bluetooth u modelů iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro. Dále se zaměřil na problém s výpadky mobilní sítě, nečekanými artefakty na fotkách pořízených v určitých světelných podmínkách, či mizícími ikonami aplikací po použití vlastního barevného filtru. Opravy se dočkal i VoiceOver, který se některým uživatelům po aktualizaci na iOS 26 přestal aktivovat.

Součástí předchozí verze byla i bezpečnostní záplata, takže lze očekávat, že podobný charakter bude mít i připravované iOS 26.0.2. Pokud vás tedy iPhone s iOS 26.0.1 jakkoliv zlobí, nezoufejte – řešení může být blíž, než si myslíte. 

