iOS 26 rozbil iMessage! Apple vydal návod, jak je dočasně opravit

Apple tento týden zveřejnil návod pro uživatele iOS 26, kteří mají potíže s aktivací iMessage přes telefonní číslo. Problém nastává, pokud je v iPhonu vedle aktivní SIM také neaktivní SIM nebo eSIM se stejným číslem.
iMessage nemusí fungovat
V takové situaci se zprávy v iMessage neodesílají ani nepřijímají. Uživatelé místo toho vidí hlášku „Nedoručeno“ a komunikace probíhá přes RCS nebo SMS se zelenými bublinami místo modrých. Alternativně se mohou iMessage posílat z e-mailové adresy, což je méně praktické.
Řešení je podle Applu jednoduché – stačí odstranit neaktivní SIM. To lze provést v nastavení telefonu: otevřete Nastavení → Mobilní síť a smažte neaktivní SIM, pokud je zobrazeno stejné číslo dvakrát. Pokud jde o fyzickou SIM kartu, je potřeba ji z iPhonu vyjmout. U eSIM stačí její odstranění přímo v nastavení.
Návod pro odstranění chyby
Po odebrání neaktivní SIM je nutné znovu aktivovat iMessage. To uděláte v Nastavení → Aplikace → Zprávy → Odesílání a příjem, kde vyberete zobrazené telefonní číslo.
Fotogalerie
Tento postup by měl problém vyřešit a vrátit iMessage do plné funkčnosti. Pokud se tedy setkáte se zelenými bublinami místo modrých, je pravděpodobné, že máte v telefonu aktivní i neaktivní SIM se stejným číslem. Nemělo by nicméně trvat dlouho a Apple přijde s updatem, který problém opraví a vše se tak bude opět chovat tak, jak má.