Apple chystá novou verzi iOS 26.0.1!

Apple dost možná v nejbližších dnech překvapí další verzí iOS 26.0.1. Ačkoliv se všeobecně očekává, že se již poměrně brzy dočkáme iOS 26.1, případně ještě minoritního updatu iOS 26.0.2, podle nových informací leakera z platformy X, který má velmi přesné výsledky v oblasti úniků softwaru Applu, se zdá, že kalifornský gigant chystá i novou verzi již vydané aktualizace iOS 26.0.1.
Podle informací zveřejněných během víkendu má Apple již interně připravenou verzi iOS a iPadOS 26.0.1 s novým číslem sestavení 23A357, zatímco veřejná verze, kterou si uživatelé mohli stáhnout, nesla označení 23A355. Leaker tuto informaci doplnil stručným, ale výmluvným komentářem: „Další 26.0.1?“ Co se pak týče samotné aktualizace, Apple obvykle nevydává nové buildy již oficiálně distribuovaných verzí systému. Takové kroky jsou běžnější u betaverzí, nikoliv u veřejných aktualizací. O to víc tento krok vzbuzuje pozornost.
Fotogalerie
Možných vysvětlení je nicméně hned několik. Jedním z nich je, že nový build vznikl specificky pro chystaný iPad Pro s čipem M5, který se má podle úniků představit už tento týden. V takovém případě by aktualizace mohla být určena výhradně pro tento model a běžní uživatelé by se jí vůbec nedočkali. Druhou možností je, že Apple plánuje novou verzi systému vydat i pro iPhony a iPady, ale pouze pro ty uživatele, kteří si původní sestavení 23A355 ještě nenainstalovali.
Ať už to dopadne jakkoliv, daný leaker má v minulosti na svém kontě řadu přesných informací o nadcházejících verzích iOS, což dává celé věci značnou váhu. Pokud se tedy nový build 23A357 skutečně objeví, mohli bychom se další drobné, ale zajímavé softwarové novinky dočkat už velmi brzy.