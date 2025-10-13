Vision Pro nabídne přímé přenosy zápasů Los Angeles Lakers v Apple Immersive!

Apple přináší další důvod, proč si nasadit Vision Pro. Fanoušci basketbalu se totiž už brzy budou moci ocitnout přímo na palubovce, tedy samozřejmě virtuálně. Kalifornský gigant totiž ve spolupráci s NBA a společností Charter připravuje živé přenosy vybraných zápasů Los Angeles Lakers ve formátu Apple Immersive, který slibuje zcela nový způsob sledování sportu.
Podle informací TechRadaru budou přenosy snímány speciálními kamerami Blackmagic URSA Cine Immersive Live umístěnými přímo u postranních čar a pod oběma koši. Díky tomu má být zajištěn maximálně realistický zážitek, díky čemuž se diváci ve Vision Pro budou cítit, jako by seděli přímo u hřiště. Zápasy bude možné sledovat živě nebo zpětně až tři dny po jejich skončení.
Apple Immersive nabídne zpočátku pouze vybrané zápasy Lakers, přičemž další detaily by měly být oznámeny do konce listopadu letošního roku. První zápasy se očekávají začátkem roku 2026. Obsah bude dostupný jak prostřednictvím aplikace NBA, tak i přes novou aplikaci Spectrum SportsNet od Charter Communications.
Zajímavostí je, že NBA aplikace nabídne obsah nejen v USA, ale i ve Velké Británii, Austrálii, Francii, Německu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a Spojených arabských emirátech. Pokud se tedy Apple s NBA dohodnou i s dalšími týmy, mohli bychom se v budoucnu dočkat celé éry „živých 3D přenosů“, které promění sledování sportu v zážitek, jaký dosud známe jen z videoher. Nechme se tedy překvapit, jak celá tato idea dopadne a zda díky ní popularita Vision Pro povyskočí.