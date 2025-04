Jak koupit lístky na NBA, NHL nebo NFL přes iPhone

Pokud chcete vyrazit na NBA, NHL nebo NFL, pak se budete muset prokousat tím, jak koupit vstupenky. Pokud jste američan, není v tom žádný problém, ovšem pro ostatní, to může být tak trochu komplikovaný proces. Jediným oficiálním prodejcem vstupenek je Ticketmaster, který je také přeprodejcem. Ovšem v případě přeprodejů je k dispozici také například Vividseat nebo další služby. Základ je mít aplikace Ticketmaster nebo v případě přeprodeje Vividseat. V obou případech potřebujete mít Apple ID registrované v USA, abyste měli přístup do App Store pro USA.

Jako vždy i zde platí, že v případě přeprodeje budete muset vytáhnout mnohem vyšší částku, než v případě, že si lístky koupíte v přímém prodeji. Nemusíte se však na rozdíl od toho jak to funguje u nás, že by hrozilo, že vás kodkoli jakkoli podvede. Co se cen týká, tak za fajn místa ne zajímavý zápas NBA, kde uvidíte lidi typu Curry, James a podobně, je potřeba počítat s částkou okolo 1000$. Samotný lístek přitom stojí okolo 700$ a zbytek tvoří poplatky, kterým se však nemáte šanci vyhnout. Samozřejmě je možné jít i za 150$, ale musíte koupit lístky v přímém prodeji, jít na ne příliš prestižní zápas a sedět u střechy haly. Ušetřit pak lze, když vyrazíte na NHL do země města, kde hokej nikoho až tak nezjaímá nebo naopak na NBA tam, kde vládne hokej. Například na Miami je NHL výrazně levnější než v New Yorku.

Prvním a hlavním místem, kam zamířit, je Ticketmaster. Tato platforma je oficiálním partnerem většiny velkých sportovních lig v USA a často funguje nejen jako primární prodejce, ale i jako přeprodejní platforma, kde uživatelé mohou své vstupenky dále prodávat. Pro přístup k nákupu je téměř nutností mít aplikaci Ticketmaster nainstalovanou ve vašem iPhonu. Pozor ale – pro její stažení budete potřebovat Apple ID registrované na USA, protože český App Store aplikaci často nenabízí, nebo neumožňuje přístup k některým funkcím.

Pokud jste zmeškali přímý prodej nebo se chystáte na atraktivní zápas, vstupenky budete muset zakoupit přes přeprodejce, jako jsou Vivid Seats, StubHub nebo SeatGeek. I zde platí, že mobilní aplikace vám vše výrazně zjednoduší, ale opět platí podmínka amerického Apple ID. Ceny při přeprodeji však mohou být výrazně vyšší – běžně i 2–3násobně, v závislosti na atraktivitě utkání, umístění sedadel a poptávce. Například na utkání Lakers proti Warriors, kde se potkají hvězdy jako LeBron James nebo Stephen Curry, se můžete dostat i na 1000 $ za lístek do 15 řady, z čehož až 300 $ mohou tvořit poplatky.

Jak vytvořit Apple ID pro USA

Pokud nemáte americký účet, řešení je jednoduché:

Odhlaste se ze svého českého Apple ID. Vytvořte nové Apple ID na webu appleid.apple.com s adresou v USA (například hotel nebo veřejnou knihovnu). Přihlaste se tímto ID do App Store. Stáhněte si Ticketmaster, Vivid Seats nebo jiné relevantní aplikace.

Po instalaci se můžete opět přihlásit do svého původního Apple ID. Aplikace zůstanou nainstalované a funkční, ovšem nemáte možnost je aktualizovat.

Kolik stojí vstupenky na NBA, NHL nebo NFL

Ceny se liší podle města, soupeřů, denní doby i popularity sportu:

NBA

Prémiová místa – přes 1000 $

Střední kategorie – 500 až 1000 –500 $

Levnější místa – 200–250 $

NHL

V hokejových městech jako Toronto, Boston nebo New York – od 150 do 400 $ s tím, že prémiová místa stojí stejně jako u NBA přes 1000$

V městech, kde hokej není top sportem (např. Miami) –od 100 $

NFL:

Průměrné vstupné na běžný zápas – kolem 200–300 $

Play-off a prestižní zápasy – 600 $ i více

Jak funguje vstup do haly nebo stadionu

Většina hal a stadionů dnes funguje pouze přes digitální vstup. To znamená, že musíte mít vstupenku buď v aplikaci Ticketmaster Wallet nebo v Apple / Android Wallet. Možností je pak také QR vstupenka přímo na webu Ticketportal, ovšem s ní osobně nemám zkušenosti. Připravte se na to, že v USA panuje okolo vstupenek prakticky na cokoli vysoká bezpečnost a čas od času vás ticketmaster vyzve, abyste si změnili heslo. Stejně tak lze vstupenku uložit pouze do Apple Wallet spojené s daným zařízením a není možné ji sdílet s nikým dalším. Připravte se tedy, na to, že pokud koupíte vstupenky jako jeden člověk pro víc lidí, musíte jít do haly společně, protože vstupenku nemůžete nikomu ze svého telefonu poslat. Není možné ji jakkoli vytisknout nebo sdílet. Je tedy důležité s tím počítat a mít u sebe telefon s dostatenou kapacitou baterie a pokud chcete použít QR vstupenku pak tak és připojením k internetu.