Nafotil jsem Stepha Curryho v zápasu NBA New York Knick vs. Golden Gate Warriors na iPhone 16 Pro

V loňském roce jsem dal tátovi pod stromeček zápas NBA New York Knicks vs Golden Gate Warriors, za které hraje nejlepší střelec tříbodových košů v historii NBA, kterým je pochopitelně Steve Curry. Aby měl táta zážitek dokonalý, vybral jsem zápas v Madison Square Garden s tím, že jsem jej do New Yorku vzal na 11 dní, během kterých jsme zažili mnohem víc než jen NBA. Ovšem když naběhl na hřiště Steph, tak jsem nemohl udržet slzy na krajíčku. Atmosféra byla naprosto jedinečná a zážitky si s tátou vyprávíme do teď. Zároveň se naskytla možnost, kteoru nemám každý den, vyzkoušet, jak lze takový zápas nafotit na iPhone 16 Pro.

Fotogalerie new-york-knicks-game-warm-up-madison-square-garden nba-players-warm-up-madison-square-garden stephen-curry-warm-up-madison-square-garden golden-state-warriors-warm-up-new-york-knicks-game madison-square-garden-nba-game-atmosphere. stephen-curry-madison-square-garden madison-square-garden-knicks-fans madison-square-garden-new-york-knicks-intro madison-square-garden-new-york-knicks-game new-york-knicks-vs-golden-state-warriors-madison-square-garden NBA Game Opening Ceremony at Madison Square Garden – National Anthem & Honor Guar American Flag at Madison Square Garden – New York Knicks Game Opening Ceremony New York Knicks Team Introduction – Electrifying Pre-Game Presentation New York Knicks Player Entrance – Pre-Game Hype at Madison Square Garden New York Knicks vs. Golden State Warriors – Live NBA Action at MSG Steph Curry in Action Against the Knicks – Intense NBA Matchup NBA Showdown Knicks vs Warriors Basketball Thriller at Madison Square Garden – Knicks and Warriors Clash for Victory NBA Battle in Full Swing – Knicks vs. Warriors Intense Court Action New York Knicks Attack! Key Play Against Golden State Warriors nba-game-opening-madison-square-garden-national-anthem american-flag-madison-square-garden-knicks-game new-york-knicks-team-introduction-msg knicks-players-entrance-madison-square-garden knicks-vs-warriors-nba-action-msg steph-curry-vs-knicks-nba-game 50cent on NBA match knicks-defense-vs-warriors-offense-msg Knicks New York Steph Curry vs knicks madison-square-garden-knicks-game-intro-hamilton warriors-vs-knicks-nba-game-midcourt-action steph-curry-drives-past-knicks-defense-msg knicks-vs-warriors-free-throw-moment-msg steph-curry-free-throw-warriors-vs-knicks madison-square-garden-scoreboard-knicks-warriors nba-free-throw-tension-knicks-vs-warriors knicks-bridges-vs-curry-msg-basketball new-york-knicks-vs-warriors-midcourt-play knicks-vs-warriors-intense-court-action-msg knicks-vs-warriors-competitive-possession-msg nba-gameplay-warriors-vs-knicks-msg nba-madison-square-garden-knicks-vs-warriors golden-state-warriors-offense-vs-knicks-defense knicks-vs-warriors-shot-clock-final-seconds Knicks vs Warriors – Madison Square Garden Showdown Electric Atmosphere at Madison Square Garden Knicks Dunk Show – High-Flying NBA Moment Strategic Play – Knicks vs Warriors Court Battle Three-Point Defense – Knicks vs Warriors Fast-Break Dunk – Knicks vs Warriors NBA Clash Celebrity Row at Madison Square Garden Knicks Bench Reactions – NBA Intensity Driving to the Hoop – Warriors vs Knicks Intense Battle at Madison Square Garden – Knicks Knicks vs Warriors – Fast-Paced Basketball Action Three-Point Shot Attempt – Warriors vs Knicks Strategic Offense – Warriors Setting Up Play Against Knicks Golden State Warriors’ Ball Control Against Knicks Defense NBA Court Battle – Knicks vs Warriors Stephen Curry’s Jump Shot Against Knicks Defense Powerful Dunk – Warriors Dominate the Paint Knicks Free Throw – High-Pressure Moment at MSG Warriors on Offense – Knicks Defensive Pressure Golden State Warriors' Fast Break Play Against Knicks Stephen Curry Dribbling Through Knicks Defense Knicks Defenders Closing In on Warriors' Playmaker Warriors' Three-Point Attempt Against Knicks Defense Free Throw Setup – Knicks vs Warriors at MS Vstoupit do galerie

Mimochodem jen pro zajímavost, abyste měli představu o tom ,co uvidíte za jakou cenu, tak místa, ze kterých jsou fotografie focené jsou konkrétně místa 5 a 6 v 15 řadě sektoru 118 v Madison Square Garden. Tato místa mají kromě toho, že máte palubovku jako na dlani také k dispozici vlastní VIP vstup společně se vstupem do salónků. Za dvě vstupenky jsem včetně veškerých poplatků dával nějakých 1844$, tedy něco lehce přes 42 tisíc korun. Zatím co při klasickém pohledu se jedná o jedny z nejlepších míst,k teré jsou k dispozici v případě focení budete potřebovat používat 5x násobný zoom na vašem iPhone 16 Pro. Kdo navíc někdy viděl NBA naživo, dá mi zapravdu, že oprati klasickému evropskému basketballu je to zclea jiný a zhruba 10x rychlejší sport, při kterém dostane iPhone skutečně zabrat. Fotíte v hale po umělým světlem pomocí teleobjektivu, který potřebuje co nejdelší clonu, aby dokázal čip pohltit dostatek světla, zároveň však fotíte něco, co se pohybuje neuvěřitelně rychle a aby byl obraz ostrý, potřebujete naopak co nejkratší čas. Jak vypadá kombinace těchto protikladů se můžete podívat v následující galerii.