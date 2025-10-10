Na Apple Watch dorazila s příchodem watchOS 26 nenápadná, ale užitečná novinka! Všimli jste si jí?

Apple v nejnovější verzi systému watchOS 26, která dorazila minulý měsíc, přidal jednu z nejzajímavějších novinek pro Apple Watch za poslední roky. A sice takzvané hints (nápovědy). Jde o drobné vizuální podněty, které se objevují přímo na ciferníku a mají uživateli připomenout, že by mohl využít určitou funkci nebo widget ze Smart Stacku. Smart Stack, tedy sada widgetů, která se zobrazí při rolování korunkou, je na watchOS už dva roky. Apple jej neustále vylepšuje. V minulém roce přinesl podporu Live Activities, letos systém dostal vylepšené algoritmy a kontextová doporučení.
watchOS 26
Nové hints využívají data ze senzorů, uživatelské návyky i polohu. Díky tomu se na displeji mohou objevit například návrhy na zahájení tréninku, pokud hodinky rozpoznají, že jste dorazili do své obvyklé tělocvičny. Apple vysvětluje, že cílem těchto nápověd je zlepšit objevitelnost Smart Stacku, protože mnoho uživatelů jej sice má k dispozici, ale málokdy jej skutečně použije. Nápovědy se zobrazují ve spodní části ciferníku jako nenápadný prvek. Po klepnutí na ně se otevře Smart Stack s příslušným widgetem zvýrazněným v popředí. Zatím se zdá, že tento systém nápověd se objevuje jen v určitých situacích, takže by neměl být rušivý ani na cifernících s komplikacemi v dolní části. Používáte tyto funkce?