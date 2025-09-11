watchOS 26 přináší čtyři nové ciferníky, jeden exkluzivně pro Apple Watch Ultra

Apple během představení nových hodinek Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3 ukázal i čerstvou nabídku ciferníků. Zprvu to sice vypadalo, že půjde jen o novinky pro nejnovější modely, ale nakonec se ukázalo, že watchOS 26 přinese nové ciferníky i na starší generace hodinek. A že je z čeho vybírat. Když Apple v červnu watchOS 26 poprvé představil, o nových cifernících nebyla řeč ( tedy kromě drobných úprav u Photos a podpory 1sekundových always-on aktualizací). Až ve včera vydané RC betaverzi se objevilo překvapení v podobě čtyř úplně nových ciferníků, které si mohou nastavit i majitelé starších modelů .
Fotogalerie
K dispozici je konkrétně Exactograph coby moderní pojetí tradičních regulátorových hodinek, které oddělují hodiny, minuty a sekundy pro maximální přesnost. Flow zase využívá tekuté skleněné číslice, které lákavě lámou světlo barevné koule reagující na pohyb zápěstí. Tyto dva ciferníky budou dostupné pro všechny. Pak tu ale máme i dvojici exkluzivit. Waypoint je nový ciferník určený jen pro Apple Watch Ultra, kde funguje jako živý kompas zobrazující vaši polohu vůči uloženým místům v Mapách nebo bodům zájmu. Připojuje se tak k dosavadním exkluzivním ciferníkům Wayfinder a Modular Ultra. Druhou exkluzivitou je Hermès Faubourg Party, který přináší animované sekvence postaviček reagujících na čas i vaše pohyby a jak už název napovídá, půjde o výsadu modelů Apple Watch Hermès.
Po aktualizaci na watchOS 26, která vyjde v pondělí 15. září, si tedy budete moci své hodinky působit dalšími fajn novinkami. A pokud jste majiteli Ultra nebo Hermès verze, dočkáte se i bonusu v podobě exkluzivních ciferníků.