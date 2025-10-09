Oranžový iPhone 17 Pro je hit! Dokonce takový, že jej chce Samsung brzy okopírovat

Že už jsou časy kopírování technologií napříč mobilním světem ty tam? Ale kdepak! Samsung i řada čínských výrobců typu Xiaomi od Applu nápady neustále přebírá a jak se nyní zdá, nebojí se dokonce přebrat i barvy. Uniklé fotky totiž ukazují, že Samsung Galaxy S26 Ultra, jehož představení je v plánu na začátek příštího roku, dorazí v oranžové barvené variantě, který se až nápadně podobá barvě „Cosmic Orange“, nedávno představené spolu s iPhonem 17 Pro.
r
Ověřit pravost úniku je samozřejmě složité. Leaker, který jej sdílel, tvrdí, že jde o tzv. „dummy“ jednotky, tedy nefunkční makety určené k prezentaci designu. Nicméně poměrně podezřelým detailem je částečně oříznutý vodoznak v dolním rohu fotografie stříbrného modelu, který připomíná značku, již Google Gemini používá pro označení AI-generovaných obrázků. Nicméně leaker, který snímek sdílel, má poměrně spolehlivou historii.
Fotogalerie
Že by mohla oranžová barva u S26 Ultra dorazit navíc neslyšíme poprvé. Například leaker Max Jambor totiž na síti X napsal kryptický vzkaz: „Orange is the new Black. And will be in 2026 as well.“ s tím, že svým vzkazem údajně naznačuje, že oranžová bude jedním z hlavních barevných motivů příští generace Galaxy, zatímco tradiční černé provedení by tentokrát mohlo z nabídky úplně zmizet nebo být minimálně dost upozaděno.
V tuto chvíli můžeme samozřejmě jen hádat, zda oranžová skutečně dorazí, potažmo jaký název Samsung pro tuto barvu zvolí, ale už teď je zřejmé, že pokud se tak stane, půjde o jasnou odpověď na Cosmic Orange od Applu. Ostatně není to poprvé, co jihokorejský výrobce následuje barevné trendy nastavené Applem. V minulosti se totiž podobné inspirace již několikrát objevily. Tentokrát je však načasování více než nápadné, jelikož uvedení Galaxy S26 Ultra má přijít jen několik měsíců po debutu iPhonu 17. Nechme se tedy překvapit, jak celá tato zajímavá zápletka dopadne.
Neokopíroval Apple nakonec Samsung? U řady S24 byla také oranžová varianta.