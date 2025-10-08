Vyrazil jsem do New Yorku pro iPhone 17 Pro, toto vás čeká

Jakmile jsme se s rodinou po pár týdnech v Evropě vrátili zpět do New Yorku, vedly mé první kroky do Apple Storu, abych zjistil, jak to vypadá s dostupností iPhonu 17 Pro. Hned na úvod musím říct, že záleží na tom, jaký model chcete. Pokud vám nezáleží na barvě ani kapacitě, je možné zajít do téměř jakéhokoli Apple Storu v New Yorku i ve většině měst USA a telefon si tam koupíte. Například na 5th Avenue však budete stát v řadě s dalšími zájemci, která byla včera i ve 20:00 tak dlouhá, že čekání na nový iPhone 17 Pro trvalo zhruba 20 minut. Je potřeba zmínit, že než vás do řady pošlou, řeknou vám, jaké modely mají skladem, a vy se pak rozhodnete, zda je chcete, nebo ne. V Grand Central Apple Storu, který je mým nejoblíbenějším, mají sice méně iPhonů skladem, ale zároveň zde není žádná fronta, ve které byste během dne museli čekat. Výjimkou je ráno, kdy už zhruba od 7:30 čekají před obchodem zájemci, kteří chtějí specifickou barvu nebo zejména 1TB kapacitu. Bohužel se často nejedná o běžné zákazníky, ale o lidi, kteří obratem prodají iPhone 17 Pro 1TB za 2000 dolarů na eBay a mají vyděláno.
V Apple Storu totiž není možné si telefony rezervovat k vyzvednutí na pobočce. Pouze v případě, že je telefon skladem, máte možnost si jej rezervovat. Pokud však skladem není, není možné jej do pobočky objednat a tam si ho vyzvednout. Telefony, které dorazí do Apple Storu, jsou tedy k dispozici pro volný prodej nebo pro online rezervaci. To znamená, že i když přijdete z ulice, máte možnost si je koupit. Jak mi však včera řekl jeden sympatický prodejce, telefony chodí různě – někdy dorazí jeden kus 1TB varianty, jiný den třeba deset kusů. Apple zkrátka podcenil obří zájem a dostat se k iPhonu 17 Pro v oranžové barvě s 1TB kapacitou je téměř nemožné. Smířit se tak budete muset s nižší kapacitou a často i s jinou barvou, protože o oranžový model je extrémní zájem a je nedostupný ve všech kapacitách ve všech Apple Storech v New Yorku i ve většině USA.
Já jsem dnes ráno vyrazil v 7:30, tedy 30 minut před otevřením, do Grand Central Apple Storu, kde stálo dalších zhruba deset lidí. Musím však říct, že se nejednalo o překupníky – když jim zaměstnanci řekli, že nemají požadovaný model, odešli a nekupovali cokoli, co bylo skladem. Bohužel iPhone 17 Pro 1TB Blue, který jsem chtěl, neměli, ale ochotně zjistili, že je k dispozici v Apple Storu ve WTC. Skočil jsem na metro a za 20 minut jsem už měl telefon v ruce. Chce to tedy být flexibilní, cestovat po celém NYC, trošku se vyznat v metru, být rychlý a ptát se prodavačů, kde zrovna váš vytoužený model mají. Celková cena včetně daně za 1TB model iPhonu 17 Pro pak byla 34 tisíc korun
A sdelenim tohoto clanku tedy je …. co?
Co cena pěkná za 1.TB 35.000