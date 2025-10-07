Kdo nahradí Tima Cooka v čele Applu?

Společnost Apple se připravuje na největší změnu ve vedení od roku 2011. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg začíná období přechodu, během kterého několik klíčových manažerů odejde do důchodu či změní pozici. Tim Cook, který v listopadu oslaví 65. narozeniny, má podle Gurmana stále pevnou ruku nad společností. Ale Apple se již aktivně připravuje na éru po jeho odchodu.
Fotogalerie
Nejvážnějším kandidátem na Cookova nástupce je podle zprávy John Ternus, současný senior viceprezident pro hardwarové inženýrství. Ternus, který do Applu nastoupil už v roce 2001 a do současné pozice byl povýšen v roce 2021, stojí za vývojem iPhonu, iPadu a Macu. Jeho vliv uvnitř společnosti podle Gurmana rychle roste (a spolu s tím i jeho veřejná viditelnost). Byl například hlavní tváří uvedení iPhonu Air a v posledních měsících se často objevuje v mediálních výstupech Applu.
Bloomberg uvádí, že PR tým Applu už „staví Ternuse do středu pozornosti“, což může být signál, že se v Applu připravují na pozvolné předání moci. Ternus má 50 let. Tedy stejný věk, jaký měl Tim Cook, když po Stevu Jobsovi převzal vedení. Za Cookova přirozeného nástupce byl dříve dlouhodobě považován odcházející provozní ředitel Jeff Williams. Nyní se zdá, že Apple sází na technologa, nikoli manažera zaměřeného na provoz či prodeje. Podle Gurmana se představenstvo Applu chce vrátit ke kořenům (k inovacím a technickému vedení). A právě Ternus, který má pověst klidného, ale mimořádně schopného inženýra, má být tím, kdo tuto novou éru společnosti povede.