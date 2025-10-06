Jony Ive a OpenAI bojují s vývojem tajemného AI zařízení. Projekt brzdí tři zásadní problémy

Spolupráce bývalého šéfdesignéra Applu Jonyho Iva a šéfa OpenAI Sama Altmana měla přinést úplně novou kategorii zařízení. Konkrétně se očekává produkt, který měl změnit způsob, jakým s umělou inteligencí komunikujeme. Jenže podle informací deníku Financial Times se zdá, že projekt narazil na několik zásadních problémů, kvůli nimž se jeho uvedení na trh odkládá.
Ive s Altmanem letos zveřejnili krátké video, v němž mluvili o svém chystaném zařízení s označením io, aniž by prozradili, co přesně to bude. Naznačili jen, že nepůjde ani o chytré brýle, ani o telefon, ale o úplně nový formát, který prý přinese přirozenější způsob interakce s umělou inteligencí. Jenže právě to je jeden z důvodů, proč se celý projekt dostal do problémů. Podle zdrojů Financial Times se totiž tým zatím nedokázal vypořádat se třemi zásadními překážkami.
Tou první je čistě technický problém – výpočetní výkon. OpenAI podle zdrojů už teď obtížně zajišťuje dostatečnou kapacitu pro samotný ChatGPT, natož aby zvládla napájet chytré zařízení, které by mělo běžet neustále. Druhým problémem je ochrana soukromí. Na rozdíl od chytrých reproduktorů, které se aktivují jen po vyslovení klíčového slova, má být Iveovo zařízení stále zapnuté a tedy s aktivními mikrofony i kamerami. To samozřejmě vyvolává otázky, jak bude výrobce zajišťovat bezpečnost a ochranu dat uživatelů. A konečně třetí překážkou je samotná „osobnost“ zařízení. Ive s Altmanem prý chtějí, aby působilo jako přirozený, přátelský asistent, nikoliv jako „divná AI přítelkyně“, jak uvedl jeden ze zdrojů. Jenže najít tu správnou rovnováhu mezi užitečností a nepřítomností vtíravosti se zatím ukazuje být překvapivě těžké.
Projekt io měl být původně uveden na trh už příští rok, ovšem vzhledem k současným komplikacím se dá očekávat zpoždění. Na vývoji se údajně podílí i čínští výrobci, přičemž se ale spekuluje, že finální montáž by mohla probíhat mimo Čínu. Co přesně Jony Ive s OpenAI chystají, zůstává i nadále tajemstvím. Pokud se jim ale podaří všechny problémy vyřešit, může jít o první zařízení, které skutečně změní způsob, jakým s AI komunikujeme podobně, jako iPhone před lety změnil způsob, jakým používáme telefony.