Jony Ive odhalil krutou pravdu o iPhone! Nový projekt má být omluvou za jeho dopad na svět

Bývalý hlavní designér Applu Jony Ive a Laurene Powell Jobs, vdova po Stevu Jobsovi a zakladatelka Emerson Collective, otevřeně přiznávají, že iPhone sehrál roli v temné stránce technologií. Ve společném rozhovoru pro Financial Times zároveň naznačují, že právě tato zkušenost je motivuje k vytvoření něčeho lepšího, s větší odpovědností vůči společnosti.

Ive, který v roce 2019 opustil Apple a založil vlastní designové studio LoveFrom, v rozhovoru podtrhl, že by bez Laurene jeho firma vůbec nevznikla. „Kdyby nebylo Laurene, LoveFrom by neexistovalo,“ říká s naprostou jistotou. Powell Jobs se od samého začátku podílela nejen finančně, ale i ideově a aktuálně také pomáhá financovat Iveho tajemný AI hardware projekt, na kterém spolupracuje mimo jiné i s šéfem OpenAI Samem Altmanem.

Fotogalerie 9-laurene-powell-jobs-is-the-founder-and-chair-of-the-emerson-collective-and-the-widow-of-the-late-apple-cofounder-steve-jobs Laurene Powell Jobs fb jobs powell laurene powell jobs 2 laurene powell jobs 3 laurene powell jobs 4 laurene powell jobs 6 laurene powell jobs laurene powell jobs5 Vstoupit do galerie

O zařízení samotném nepadlo nic konkrétního. Oba jsou zatím skoupí na slovo, ale jedno je jasné – nejde o produkt, který by měl konkurovat Applu, alespoň ne v očích Powell Jobs. „Stále mám velmi blízko k vedení Applu. Jsou to dobří lidé a chci, aby uspěli,“ uvedla s respektem.

Nejzajímavější část rozhovoru však spočívá v otevřeném pohledu na to, jak technologie formují naši společnost. Powell Jobs upozorňuje, že i když technologie stále může být silou dobra, je nepopiratelné, že zároveň přináší i problémy. „Studie o úzkosti u dospívajících dívek a nárůstu potřeb v oblasti duševního zdraví mluví jasně. Technologie to sice nezamýšlely, ale to neznamená, že za to nenesou zodpovědnost,“ říká.

S tím souhlasí i Jony Ive. „Inovace s sebou vždy nesou důsledky, některé skvělé, jiné škodlivé. I když ty negativní nebyly záměrné, stále za ně cítím odpovědnost. A právě to mě žene kupředu – snaha být užitečný.“

Z Iveho odpovědí je cítit, že obnova víry v technologie přichází právě díky novému projektu, který podle něj znovu probudil jeho optimismus. Zda skutečně půjde o přelomový produkt, který ukáže cestu odpovědnějšímu přístupu k vývoji technologií, se teprve uvidí. Ale pokud se spojí designová vize Jonyho Ivea, etické přesvědčení Laurene Powell Jobs a umělá inteligence pod dohledem Sama Altmana, mohlo by jít o něco opravdu výjimečného.