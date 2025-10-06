Potápěči zachránily život jeho Apple Watch Ultra. Pomohla funkce, o které ani nevěděl, že jeho hodinky mají

V Indii se odehrál příběh, který zní skoro neuvěřitelně, ale opět ukazuje, že Apple Watch Ultra nejsou jen chytré hodinky, ale parťák, který vám dokáže zachránit život. Potápěč z Bombaje jménem Kshitij Zodape totiž při ponoru v Bengálském zálivu doslova vděčí svým Apple Watch Ultra za život. A to navrch díky funkci, o které ani netušil, že ji jeho hodinky mají.
Zodape se v létě vydal na potápění u Puducherry, když se mu v hloubce zhruba 36 metrů nečekaně uvolnil zátěžový opasek. Místo aby pokračoval v ponoru, těžký opasek se odpojil a on byl prudce vymrštěn směrem k hladině. „Voda byla hodně rozbouřená a viditelnost špatná, možná tak pět až deset metrů,“ popsal portálu India Today a pokračoval:„Najednou jsem začal stoupat vzhůru a vůbec jsem nechápal, co se děje.“
V té chvíli se o slovo přihlásily jeho Apple Watch Ultra. Hodinky totiž díky hloubkovému senzoru rozpoznaly nebezpečně rychlý výstup, který může u potápěčů vést k vážnému poranění plic nebo dekompresní nemoci. Na displeji se okamžitě zobrazilo varování, aby Zodape zpomalil, ten však danou situaci nemohl jakkoliv ovlivnit. „Než jsem si to vůbec uvědomil, hodinky mi začaly hlásit, že stoupám příliš rychle a mohlo by to být nebezpečné,“ vzpomíná. „Nemohl jsem ale nic dělat, stále jsem stoupal.“
Ve chvíli, kdy potápěč nereagoval, se automaticky spustila integrovaná siréna o hlasitosti 86 decibelů, kterou Apple Watch Ultra obsahují už od první generace. A právě tenhle zvuk upozornil instruktora, který se k Zodapemu okamžitě vydal a zpomalil jeho rychlé stoupání na hladinu, což mu s největší pravděpodobností zachránilo život nebo jej minimálně ušetřilo od vážných zranění Po návratu na břeh napsal Zodape děkovný e-mail přímo Applu. V odpovědi mu osobně poděkoval i Tim Cook, který ocenil, že příběh sdílel: „Jsem rád, že váš instruktor alarm uslyšel a mohl vám pomoci. Děkujeme, že jste se s námi podělil o svou zkušenost. Dávejte na sebe pozor.“ Přestože se tedy o siréně Apple Watch Ultra příliš nemluví a Apple ji při prezentacích obvykle zmiňuje jen okrajově, tento příběh jasně ukazuje, že jde o detail, který může rozhodovat mezi životem a smrtí.
