Jak u Apple Watch funguje upozornění na vysoký krevní tlak

Apple spolu s vydáním watchOS 26 představil funkci, která může uživatelům výrazně pomoci včas odhalit problémy s krevním tlakem. Upozornění na hypertenzi jsou dostupná na modelech Apple Watch Series 9 a novějších a také na Apple Watch Ultra 2 a novějších. Přitom nejde o novou generaci senzorů, ale o chytrý algoritmus, který vyhodnocuje data již dnes dostupná v hodinkách.
Princip fungování je poměrně jednoduchý. Jakmile si v aplikaci Zdraví na iPhonu zapnete upozornění na hypertenzi, začnou se shromažďovat data potřebná k vyhodnocení. Funkce vyžaduje minimálně 30 dní kontinuálních záznamů. Pokud během této doby Apple Watch vyhodnotí známky hypertenze, zobrazí se vám upozornění. Jde tak o dlouhodobou analýzu, která nehodnotí jednorázové výkyvy, ale až trend opakovaně zvýšených hodnot.
Apple omezuje funkci na určitou skupinu uživatelů. Aktivovat by ji měli pouze ti, kteří jsou starší 22 let, nejsou těhotní a nemají již dříve stanovenou diagnózu hypertenze. V ostatních případech není využívání funkce doporučeno, protože by mohlo vést k nesprávnému vyhodnocení.
Užitečný deník
V případě, že vaše Apple Watch vyhodnotí hypertenzi, zobrazí se vám doporučení vytvořit si deník krevního tlaku. Ten už ale nelze vést pouze pomocí Apple Watch – je potřeba využít klasický tlakoměr třetí strany. Aplikace vás vyzve, abyste si tlak měřili dvakrát denně, obvykle ráno a večer. Do záznamu se zapisují hodnoty systolického a diastolického tlaku, čas i datum měření.
Deník je možné vést po dobu 7 dní, aby se potvrdilo, zda je zvýšený tlak skutečně dlouhodobý. Pokud již hypertenzí trpíte a chcete mít detailnější přehled, můžete měření rozšířit až na 4 týdny. Apple kromě toho doporučuje, aby každý, kdo upozornění obdrží, situaci konzultoval se svým lékařem.
Funkce lékaře nenahradí
Je důležité si uvědomit, že tato funkce není určena k diagnostice, léčbě ani přímému sledování hypertenze. Apple zdůrazňuje, že ne každý člověk s vysokým tlakem dostane upozornění, a naopak ne každé upozornění nutně znamená onemocnění. Jde o podpůrný nástroj, který má uživatele motivovat k dalšímu měření a případné odborné péči.